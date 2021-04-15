澳門研推數碼貨幣　疊碼仔恐雪上加霜

澳門行政長官賀一誠日前透露政府研究發行數碼貨幣的可行性。這原本應是與時並進的措施，但分析相信，一旦事成會令到從事賭業中介人的疊碼仔叫苦連天，原因是數碼貨幣具有可追蹤的特性，對打擊洗錢、逃稅行為甚具成效。

賀氏在周二的澳門立法會答問大會上表示，發展數碼貨幣已成全球大勢所趨，內地早在2014年就着手研究，為全球領先地區之一，深圳去年已試行數碼貨幣計劃，現階段數碼人民幣主要定位是數碼形式的法定貨幣，以及同紙鈔和硬幣等價的流通現金。

他又指，澳門當局正關注央行數碼貨幣在世界各地發展的趨勢，將與中國人民銀行保持溝通，適時作發行數碼貨幣的可行性研究；為配合長遠發展需要，當局已計劃修法，增設發行非實體法定貨幣的相關規範，正加緊研究配合數碼人民幣發展趨勢。

儘管賀一誠沒有提過究竟澳門如何，甚至會否發行數碼貨幣，惟外媒指一些疊碼仔已經擔心，措施對這個本已處境艱難的行業而言是雪上加霜。券商Sanford Bernstein早前警告，若澳門強制人們以數碼貨幣購買博彩籌碼，將大大壓低賭業中介系統的作用，對當地的賭場來說，影響實屬負面。

數碼貨幣與政府的系統相連，可追查來源，如加上過去一年多以來新冠肺炎疫情的影響，以及上月起中國當局對在內地招賭、跨境賭博等實施更重罰則，外媒認為數碼貨幣無疑為澳門的疊碼仔敲響喪鐘。