Coinbase美國上市　開盤急飆逾50%

美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase周三(14日)於美國納斯達克直接上市，開盤報381美元，較上市參考價250美元高52%，最高見429.54美元，惟其後股價回順，報369.59美元。

Coinbase早前公布，A類流通股份約1.307億股，全面攤薄後，流通股約2.613億股，按此計算，其市值約653億美元，相當於納斯達克市值的2.5倍，並接近紐交所母企洲際交易所(ICE)的市值！截至周二(13日)收市，納斯達克市值約260億美元，ICE市值約680億美元。

假設Coinbase上市後估值企穩千億美元，將成為美國市值最高的85大企業之一，且估值將超越Uber及Facebook上市時的水平。

雖然Coinbase上市參考價低於其首季於私人市場交易的平均價343.58美元，並不代表上市首日開市價，開市價將取決於屆時經紀收到的買賣盤落盤價。之前同樣以直接上市形式掛牌的Spotify、Slack、Palantir及Roblox等，開市價平均較上市參考定價高約37%。

而就在Coinbase上市之際，虛擬貨幣「龍頭」比特幣價格續處紀錄高位，據CryptoCompare數據顯示，比特幣過去24小時微跌0.45%，報62,383美元。