美股收市個別發展　道指升53點　納指挫近1%

美國股市周三(14日)個別發展，科技股普遍受壓。道指收報33,700點，升53點或0.16%；標指收報4,124點，跌16點或0.41%，自周二的收市新高回落；納指收報13,857點，跌138點或0.99%。

經濟重啟概念股升勢略有停頓，美股財報季也剛開始，大型銀行的財報大多超出預期，摩根大通與高盛上季分別按年多賺4倍及5倍，兩者股價分別收跌1.85%及升2.34%。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，可能會看到第一財季的企業盈利按年增長超過30%，這將是自金融危機以來見過的最大季度增幅。

有數據顯示Moderna的疫苗接種第二劑後6個月有效率仍高逾9成，股價漲6.89%，收報160.03美元。

美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase周三於美國納斯達克直接上市，開盤報381美元，較上市參考價250美元高52%，最高見429.54美元，惟其後股價回順，收報328.28美元，較參考價高31.31%。

投資者現時對美股基金的興趣大增，遠超中國股票基金。EPFR數據顯示，從2020年初到去年11月，美股基金錄得累計資金淨流出，直到美國總統大選後的數周，美股基金資金流入回復正增長，截至今年4月7日止一周累計資金淨流入已達到1,700億美元。

相反地，中國股票基金去年大部分時間為錄得累計淨流入，趨勢一直持續到去年12月；截至4月7日止一周，中國股票基金的累計資金淨流入僅297.8億美元。