中國燃氣夥聯通戰略合作　打造智能燃氣業務

根據協議，雙方以物聯網燃氣錶具的規模化應用和推廣為觸點，共同打造燃氣行業工業互聯網系統；推動建立完善燃氣物聯網行業技術標準，打造數據化平台產品；研究和推廣5G+智能燃氣綜合解決方案，為智能城市治理、智能社區、智能家庭提供精準服務和產品；積極探索智能燃氣營運新模式，以試點城市為樣板打造智能燃氣平台以成為智能城市重要構成；燃氣報裝與中國聯通套餐業務深度融合，協同開發、壯大市場客戶規模；雙方用戶積分合作，擴大用戶產品和服務選擇的多樣性。

公司指出，在原有業務的基礎上，將圍繞微管網、增值業務、綜合能源服務、數碼化服務等方面，重點打造新的業務增長點。借助中國聯通的FDD-LTE大帶寬，LTE PSM低功耗、自主模組雁飛Cat.1、雲網融合等通信級能力，對公司的物聯網業務，實現高安全、低成本、服務可靠、全區域覆蓋的支撐，尤其對公司現有的農村氣代煤和微管網業務的拓展，形成全方位的智能化營運能力。

公司認為，訂立戰略合作協議將利於雙方發揮各自優勢和資源，並透過對燃氣物聯網關鍵技術、物聯網終端、物聯網平台及應用、物聯網典型營運模式等方面的研究和合作，進一步推進中國在燃氣及物聯網領域行業的發展，公司也從而取得更大的企業效益與社會效益，並為股東創造更大的價值。