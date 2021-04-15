彭偉新：港股未調整夠　或跌至26200點

恒指近日仍然維持反覆上落的走勢，尤其是當恒指由之前3月低位27,505點水平反彈，並成功重返20天線水平，但由於市場上仍有較多不明朗因素，尤其是中美關係仍然緊張，令到投資者不敢過於樂觀。而且，內地華融的債券價格急跌，反映集團可能出現資金問題，揭示內地的違約事件可能由民企擴散至央企，因此，當港股由低位反覆回升至貼近29,000點水平時，整體升勢便開始受壓，令恒指始終無法重返29,000點以上，亦未有升上保歷加通道頂部的走勢。由於恒指現時的保歷加通道垂直高度仍然屬於較闊，達到1,500點，所以港股可能要再進一步作出整固後，待保歷加通道的垂直高度收至不足1,000點水平，才有望見到恒指出現單方向的發展。

不過，即使恒指能出現單方向的發展，是否代表恒指會出向上突破則又是另一回事，特別是恒指由去年9月低位23,124點升上今年2月高位31,183點時，RSI已早於1月時先行回落，並形成了RSI熊背馳的見頂走勢，在一般情況下，出現熊背馳見頂走勢出現後，股價回調的幅度要達到前升浪總升幅的61.8%，按恒指由去年9月低位23,124點升上31,183點計算61.8%的回調幅度，回調目標會是26,200點，所以，3月回調至27,505點水平在技術上仍然未滿足回調的條件。

股價於上市初期由低位27.35元水平開始持續上升，最高曾升上53.3元水平後回調，股價一度跌至33.35元，稍為失守了整個升浪總升幅的61.8%回調目標後，便開始再度反彈，股價已成功重返20天線及50天線，預期短期的反彈剛起步，尤其是股價自3月9日低位33.35元開始反彈以來，共錄得超過2億港元的資金流入，尤其是近日在大戶資金持續流入下，反而見到散戶離場，在這種情況下，往往股價在短期內會有較急的上升動力，建議投資者可以在46.2元水平買入，上望阻力位53元，若果股價再跌穿支持位43.3元，則先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)