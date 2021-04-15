道指升53點　期油飆逾4%

●美匯指數報91.69；港匯高見7.7653；離岸人民幣(CNH)跌至6.5324；美元兌日圓處108.94；歐元企1.1981，英鎊回落至1.3777。金價報1,736美元。布油漲至66.27美元，紐油報62.77美元。比特幣處6.3萬美元水平。道指期貨報升。

●美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase周三(14日)於美國納斯達克直接上市，開市報381美元，較上市參考價250美元高52%，高見429.54美元，惟其後股價回順，收報328.28美元，較參考價高31.31%。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，加息行動取決於經濟所取得的進展，相信極不可能在2022年之前行動。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指美國整體經濟活動加速至適度增長的水平，當中消費者開支強勁，物價略微上漲；雖然供應鏈受抑壓，但製造業有所擴張。

●美國聯儲局副主席克拉里達表示，如果通脹預期持續升溫，將意味到聯儲局會更快調整貨幣政策措施。

●港股ADR指數收報28,734點，跌165點或0.58%。

●即月恒生指數夜期收報28,762點，跌153點，低水139點，成交11,650張。

●紐約5月期油收報每桶63.15美元，升2.97美元或4.94%；布蘭特6月期油收報每桶66.58美元，升2.91美元或4.57%。

●紐約6月期金收報每安士1,736.3美元，跌約0.7%。

●聯交所資料顯示，國家集成電路產業投資基金上周五(9日)於場內減持中芯國際4,500萬股，每股平均價為26.1516元，套現逾11.76億元，於該公司的持股遂由10.19%降至9.62%。