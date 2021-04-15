潘志明：法定及慈善機構買工商物業自用成趨勢

過去一年半，工商舖市場經歷社會事件及新冠肺炎疫情影響，物業價格顯著調整，乘疫苗接種開展，料有助控制疫情，工商舖將迎來反彈，加快買家入市速度。除了投資者外，機構團體入市態度都見積極，近月屢錄相關入市物業作自用個案，而隨着工商舖物業價格會逐步回升，料個別法定及慈善機構於現階段加快落實吸納心儀物業。

地產代理監管局最新入市增持商廈全層，斥資約6,100萬元增購柴灣東貿廣場7樓全層，面積約7,740方呎(未核實)，呎價約7,881元。地監局表示，新購入的單位將會作自用，將大部分員工整合於同幢大廈可提升工作效率之餘，亦能為局方節省一筆租金支出，以應付未來有機會要調整牌費所帶來的財政壓力。翻查資料，地監局於2018年初曾以約7,000萬元買入同廈23樓全層，面積約7,725平方呎(未核實)，呎價約9,061元。事隔三年再入市，成交呎價回調約13%。

宗教慈善團體亦成為市場主要購買力之一，香港聖公會管業委員會早前買入中環華昌大廈低層02室，面積約1,341方呎(未核實)，成交價約2,700萬元。據悉，聖公會同時持有該廈低層兩個單位，今次入市同樣屬於增購自用。而香港中華基督教青年會YMCA同樣趁勢入市，以約5,700萬元買入旺角中僑商業大廈低層全層，面積約6,254方呎(未核實)，計劃作自用單位。

事實上，工商舖物業價格回落，是投資者低撈好時機外，亦是用家置業良機。過往本港工商舖物業租售價大多處於高位，加上租金向來佔營運支出逾半數，令用家不論承租或購買物業都面對不少壓力。近一年半的工商舖調整期可說是百年難得一遇，用家自置物業可以節省租金成本，長遠而言又可成為穩健的投資選擇，屬「進可攻退可守」的考慮，實在一舉兩得，因而令用家入市個案接連出現，相信此趨勢將會繼續，用家購買力將會持續釋放。

中原(工商舖)董事總經理潘志明