陳蓓敏：越秀地產息優可吸納

美國公布3月消費物價指數按月升0.6%，按年升2.6%，優於預期。投資者等待企業公布季績。納指破頂。另中國海關總署公布，3月內地出口按年增長30.6%，低過市場預期35%。 進口升38%創四年新高。首季出口按年升49%，進口增長28%，貿易順差1,163億美元，從經濟數據偷看，首季經濟增長有憧憬。人行貨幣政策委員王一鳴申明對美聯儲局政策關注，中國會做好預案，以防面對不確定性風險。貨幣政策以穩為首要。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。客户持有阿里巴巴)