陳蓓敏：越秀地產息優可吸納
2021年04月15日 08:30
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美國公布3月消費物價指數按月升0.6%，按年升2.6%，優於預期。投資者等待企業公布季績。納指破頂。另中國海關總署公布，3月內地出口按年增長30.6%，低過市場預期35%。 進口升38%創四年新高。首季出口按年升49%，進口增長28%，貿易順差1,163億美元，從經濟數據偷看，首季經濟增長有憧憬。人行貨幣政策委員王一鳴申明對美聯儲局政策關注，中國會做好預案，以防面對不確定性風險。貨幣政策以穩為首要。
國內股市牛皮偏靜。上證於3400關口徘徊，深指徘徊13500。港股自騰訊(00700)高價配股，阿里巴巴(09988)被重罰後，投資者有如驚弓之鳥，擔心又有新經濟企業配售行動。恒指於28,200至29,200上落。雖然投資者仍等待低吸機會，隨着疫苗接種，有價值股份低位已上移，顯示有實力人士已入場部署。
越秀地產(00123)去年業績符合市場預期，純利約升22%達42.5億元人民幣。集團公布3月銷售額約114.14億元人民幣，同比上升1.36倍，銷售面積也同比升約1.15倍，首季累計銷售額約250億元人民幣，同比升1.74倍，佔全年目標額約22%。去年因疫情關係，銷售步伐稍見拖延。未來預計來自大灣區銷售佔比可見提升，有憧憬空間。現價估值吸引，較其資產淨值價有約50%折讓。末期息6.3港仙，周息率約6.7厘，息優。建議吸納，阻力位為2港元，向下支持位為1.53元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。客户持有阿里巴巴)