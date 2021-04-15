金曹：美國融資趨跌不利中港股市
2021年04月15日 08:45
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根據美國銀行4月份基金經理調查顯示，專業投資者一致認為，新冠肺炎疫情影響已「非正式結束」，換句話說，市場預期經濟重啟，估計美國聯儲局維持基準利率、零息政策維持至2022年的機會很大，起碼通脹低於2%的一段期間，加息機會不大。
不過，減少債券吸納(Taper Tantrum)是目前市場的頭號風險。市場關注聯儲局對資產購買計劃的相關討論，例如每個月買進至少1,200億美元的美國公債與抵押擔保證券(MBS)持續縮減，將影響債息及美元匯價上升。
當地最新公布的國內社會融資數據顯示，3月新增社會融資3.34萬億美元，較上年同期減少1.84萬億美元，社融存量按年增長12.3%，較2月回落一個百分點。在1至2月實現超預期增長後，受企業債和地方政府債淨融資收縮的拖累，社會融資重返下行通道，總量層面釋放出信用收縮信號，數據對新興市場及中港股市有壓力。
恒指2月18日上升至31,183點後出現明顯調整，以目前恒指引伸波幅大概18%推算，期權莊家預期一季回調約9%到28,376點，而3月恒指引伸波幅最高見過26.5%，推算第二季合理回調可達13.25%或目標27,050點。
此外，恒指一直受制於內地慣用的60日平均好淡分界線，亦即約29,160點。而4月期權活躍成交區27,800至29,300點、5月則是26,900至30,400點，估計4月結算高於29,300機會較細，而傳統5月初至6月中走勢比較淡，即若4月結算無法突破29,300點，5月下方支持最壞見26,900至27,050點。
阿里巴巴(09988)被罰逾182億元人民幣，加上限期整改「二選一」市場壟斷，市場比較關注股價會否再跌。以2019年下方支持170元推算，估計底部每年上升15%，及每年60元波幅可以維持，即2020年195至255元、2021年224至284元仍是合理區間。公司股價現時雖受市場監管及早前叫停螞蟻金服招股影響，但估計長線每股盈利可維持增長約20%，而2021年尾股價應可明顯高於224元。
另外，中國移動(00941)息率6.6厘，市帳率0.75，並屬淨現金公司，受美國打壓需要在美股退市。其現價偏低，低於46元可以買入作長線部署，估計50元整固之後，先升上60元，即大概享5.5厘股息，再上試67元大概5年平均股價及一倍市帳率。
期權及程式交易專家 金曹