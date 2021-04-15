金曹：美國融資趨跌不利中港股市

根據美國銀行4月份基金經理調查顯示，專業投資者一致認為，新冠肺炎疫情影響已「非正式結束」，換句話說，市場預期經濟重啟，估計美國聯儲局維持基準利率、零息政策維持至2022年的機會很大，起碼通脹低於2%的一段期間，加息機會不大。

不過，減少債券吸納(Taper Tantrum)是目前市場的頭號風險。市場關注聯儲局對資產購買計劃的相關討論，例如每個月買進至少1,200億美元的美國公債與抵押擔保證券(MBS)持續縮減，將影響債息及美元匯價上升。

當地最新公布的國內社會融資數據顯示，3月新增社會融資3.34萬億美元，較上年同期減少1.84萬億美元，社融存量按年增長12.3%，較2月回落一個百分點。在1至2月實現超預期增長後，受企業債和地方政府債淨融資收縮的拖累，社會融資重返下行通道，總量層面釋放出信用收縮信號，數據對新興市場及中港股市有壓力。

恒指2月18日上升至31,183點後出現明顯調整，以目前恒指引伸波幅大概18%推算，期權莊家預期一季回調約9%到28,376點，而3月恒指引伸波幅最高見過26.5%，推算第二季合理回調可達13.25%或目標27,050點。

此外，恒指一直受制於內地慣用的60日平均好淡分界線，亦即約29,160點。而4月期權活躍成交區27,800至29,300點、5月則是26,900至30,400點，估計4月結算高於29,300機會較細，而傳統5月初至6月中走勢比較淡，即若4月結算無法突破29,300點，5月下方支持最壞見26,900至27,050點。

期權及程式交易專家 金曹