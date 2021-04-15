澳洲樓市迎來小陽春　兩大城市優質盤勢享升浪

Upper House聯排別墅項目坐落於有「小香港」之稱的Doncaster。

澳洲樓市經已復甦並迎來小陽春，3月份樓價更錄得32年來最大升幅，各大機構均預期今年樓價有雙位數增長，當地物業極具投資價值。Ray White今期將為讀者帶來兩個不同城市的優質樓盤，包括性價比高的墨爾本Upper House聯排別墅屋苑，坐落於有「小香港」之稱的Doncaster，三房戶型售價僅80多萬澳元起，較同區項目低逾兩成。另一個推介項目為布里斯本市中心最高摩天住宅地標The One Residences，毗鄰皇后碼頭Queen's Wharf，首期只需約30萬港元擁5厘租金保障計劃。

今次再度推介Upper House聯排別墅準現樓項目，該盤上次推出時已備受港人歡迎，是次限量推出16伙，呎價低至2,300港元起，售價大幅低於同區項目，該區向來少有新盤供應，全新聯排別墅更買少見少，屬性價比極高的自住或投資好選擇。

該區擁全澳最優質中小學校網，5分鐘車程內直達Doncaster Primary School、Doncaster Secondary College、Box Hill North Primary School、以及Birralee Primary School等優質學府，同時鄰近最大華人區Box Hill及DEAKIN大學。住客要消閒購物同樣方便，只需約9分鐘步程，即可到達Westfield國際連鎖購物中心，加上未來將有新火車線路落戶Doncaster，有利日後樓價升勢。

而今次精選推介的四房雙套房單位，附設兩個車位，地面連接花園一層設有套房，對年長人士非常方便，而中層為客飯廳，另外3個房間位於最高一層，因此招呼朋友到訪亦不會影響家人休息。

Ray White另一個推介樓盤為布里斯本市中心The One Residences，該大型綜合商住發展由3座大廈組成，包括樓高81層的雲端住宅，是全布里斯本最高的住宅大樓，另外兩座分別為全澳首間W酒店與甲級寫字樓，項目底層設有購物商場，生活配套一應俱全。

項目位置盡顯優勢，坐落Brisbane River河畔，與耗資36億澳元投資的皇后碼頭Queen’s Wharf連成一線，兩者只相距約150米，因此住客亦可享有皇后碼頭所有設施。事實上，該度假村項目集賭場、零售、餐飲及娛樂設施於一身，將創造就業機會及增加大量遊客，故The One Residences亦會受惠，無論長短或短租均有需求。

至於樓盤呎價亦比皇后碼頭項目為低，入門單位實用面積614方呎，首期只需約30萬港元，同時推介面積逾1,000方呎的兩房兩廁戶型，設有落地玻璃，可飽覽開揚全河景。是次發展商更提供5厘租金保障計劃，收租回報可觀。

此外，政府致力將昆士蘭州打造為國際一線地區，耗資高達600億澳元加強基建配套，當中布里斯本就佔約100億澳元投資，未來會有3條新鐵路，包括兩條Metro地鐵線及一條Cross River Rail，其中市中心範圍將設兩個車站，由項目步行前往需時只約10分鐘。而布里斯本將是2032年奧運會首選城市，政府近年已積極進行規劃，如機場第二跑道經已落成，大大增強接收遊客能力。

澳洲樓市已步入小陽春，隨着疫情逐漸過去，市場需求井噴式暴升。CoreLogic數據顯示，3月份澳洲住宅價格按月上升約2.8%，是32年來最大單月升幅，期內墨爾本及布里斯本同樣錄得約2.4%增長。

各大機構亦普遍預期今年澳洲樓價有雙位數升幅，如瑞銀UBS就預測2021年樓價將會上升15%，澳新銀行亦預期首府城市樓價將有17%增幅。投資者可把握機會「早買早享受」，享受當地樓市新一輪升浪。

澳洲墨爾本及布里斯本新盤展銷會

日期：4月17及18日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

講座時間：每日下午1時及4時

主題：「澳洲樓市小陽春」入市攻略講座