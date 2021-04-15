人行第4個月未向市場淨投放長期資金　流動性風險凸顯

中國人民銀行央行今日(15日)中期借貸便利操作接近等量對沖，未超市場預期，且為連續4個月未向市場注入長期資金，或顯示通脹壓力抬升下，貨幣政策受到一定掣肘。

外電引述據人行公告，對當月到期的中期借貸便利(MLF)和定向中期借貸便利(TMLF)進行合併續作，今日開展了1,500億元人民幣(下同)1年期MLF操作；同時開展100億元逆回購，等量對沖當日到期。外電統計顯示，4月15日和25日分別有1,000億元MLF和561億元TMLF到期；合併續作後小額淨回籠61億元。基本上，此舉符合市場預期，早前外電採訪的7家機構中，有4家預計央行將對其進行合併等額對沖，2家料會小規模超額續作，還有1家認為續作規模會明顯高於到期量。

報道引述分析指，近期流動性整體中性偏鬆，3月末財政支出可能較多，對沖了4月繳稅等壓力，因此央行接近等量對沖，貨幣政策保持適度中性。近期金穩會等多個重要會議提到關注大宗商品價格，可能是MLF未放量的原因之一；但也不排除公開市場下周或接近月末時有所放量。

中國3月份生產物價指數(PPI)大升，同比增幅創逾兩年半來最大，在通脹壓力走升之際，中國高層表態關注大宗商品價格走勢。亦有分析指，不斷上升的通脹將使人行維持輕微鷹派傾向，但考慮到經濟復甦的不平衡性，人行不會轉向徹底的緊縮政策。

人行官員近日表示，正密切關注4月份財政收支和市場流動性供求變化，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，對流動性進行精準調節，保持銀行體系流動性合理充裕，為政府債券發行提供適宜的流動性環境。

去年以來，人行通常在每個月的15日或下一個順延的交易日進行一次MLF操作，不過為應對年底的流動性壓力，去年11月也曾出現單月多次操作的情況。