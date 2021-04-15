阿里創辦人馬雲再現身！惟今次未見發言...

據俄羅斯傳媒報道，馬雲是通過網絡視訊會議系統出席會議，當時他身後房間內布局是採用中國風，牆上有畫着梅花。全程近2小時的會議，馬雲並沒有發言，一直只是聆聽其他與會者交流和報告，偶爾喝茶。

據英國傳媒上周五(9日)報道，馬雲創辦的湖畔大學已經暫停原定3月底開始的一年級課程，目前尚不清楚新生入學報名何時進行，但為現有學生開設的課程照常進行，學校也不會永久關閉。湖畔大學創立於2015年，位於浙江杭州，由馬雲、柳傳志等企業家親自授課，招生對象是企業決策者，條件為創業3年以上、年度營收超過3,000萬元人民幣，以及企業納稅3年以上等。學員入學時平均年齡為38歲，平均創業年限超過11年。

報道指內地當局認為，湖畔大學有潛力組織中國頂級企業家，朝着馬雲的目標前進...那是不被允許的，或暗示須進行整改。

馬雲於去年10月在上海外灘金融峰會上曾說：「巴塞爾協議比較像一個老年人俱樂部，要解決的是運轉了幾十年的金融體系老化的問題，系統複雜的問題。但是中國的問題正好相反，中國不是金融系統性風險，中國金融基本上沒有風險，是缺乏系統的風險」。又指「我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來。」不久，螞蟻兩地IPO上市計劃即觸礁。

學懂只管聆聽、不發言論，也許就是近年馬雲所遇的最大得着...