李偉傑：寶寶樹績後價量大飆升 中線目標價2元
2021年04月15日 10:59
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寶寶樹集團(01761)是國內母嬰類社區龍頭平台，近期簽約吳敏霞做核心變現APP「寶寶樹孕育」代言人，槓桿化國內市場號召力。該股曾被譽為母嬰領域獨角獸，去年移動應用程序戰見階段成效，寶寶樹孕育的平均越活躍用戶總數由2019年約1,890萬，增長5.3%至2020年約1,990萬。
年報披露去年全年業績營業額2.12億元人民幣(下同)，在疫情逐步退卻下，下半年度收入及毛利較上半年分別回升26.5%及急升111.5%，而自助廣告服務已成為公司新增長引擎，與2019年同期比較，自助廣告服務收入按年升136.3%，公司整體虧損按年減4.8%。受惠於市場認可的Z世代布局，集團自助廣告服務收入於今年農曆新年期間更大升4倍，相信未來的增長空間將更為龐大。
另一方面，公司推薦材料顯示，國內垂直類母嬰APP中，Z世代孕媽最愛使用的是寶寶樹孕育，用戶覆蓋率、次日留存率、月活數、品牌認知度、用戶信任度等指標方面均在行業表現突出，其攔截率更由2019年的44%，提升到64%，市場份額優勢明顯。
寶寶樹年報披露在抖音、快手及微信提供母嬰知識及資訊，使品牌及產品得到有效宣傳，截至2021年2月底，寶寶樹2,200多個微信群組有超過45萬個來自23個城市的成員，當中35%成員來自一線城市，預料未來將可持續增加，提升用戶粘貼度，以及積極組織社區活動的成功方針，但長期需要關注持續性及變現層面需要有所提升才能支撐業績表現。
公司股東星光熠熠，前3大機構分別是復星國際(00656)、阿里巴巴(09988)、好未來教育(TAL)。業績後，公司股價已由3月1.05港元低位，抽升接近35%至目前1.4元水平。近日，該股股價亦重返250天平均線之上，近期在交易量支持聲浪中打開上升通道，初步預計上半年業績仍然會延續優勢，建議投資者在現價水平開始吸納，中線目標先看2元能否突破。若成功突破站穩，就可再看公司是否有正面消息刺激往上繼續攀升，失守20天平均線1.2元就可先行止蝕。