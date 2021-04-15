李偉傑：寶寶樹績後價量大飆升　中線目標價2元

年報披露去年全年業績營業額2.12億元人民幣(下同)，在疫情逐步退卻下，下半年度收入及毛利較上半年分別回升26.5%及急升111.5%，而自助廣告服務已成為公司新增長引擎，與2019年同期比較，自助廣告服務收入按年升136.3%，公司整體虧損按年減4.8%。受惠於市場認可的Z世代布局，集團自助廣告服務收入於今年農曆新年期間更大升4倍，相信未來的增長空間將更為龐大。

另一方面，公司推薦材料顯示，國內垂直類母嬰APP中，Z世代孕媽最愛使用的是寶寶樹孕育，用戶覆蓋率、次日留存率、月活數、品牌認知度、用戶信任度等指標方面均在行業表現突出，其攔截率更由2019年的44%，提升到64%，市場份額優勢明顯。

寶寶樹年報披露在抖音、快手及微信提供母嬰知識及資訊，使品牌及產品得到有效宣傳，截至2021年2月底，寶寶樹2,200多個微信群組有超過45萬個來自23個城市的成員，當中35%成員來自一線城市，預料未來將可持續增加，提升用戶粘貼度，以及積極組織社區活動的成功方針，但長期需要關注持續性及變現層面需要有所提升才能支撐業績表現。