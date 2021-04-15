存款暴增且貸款下滑皆利淡？摩通CEO指乃好兆頭

摩根大通行政總裁Jamie Dimon昨(14日)表示，美國政府於疫情期間祭出多項刺激政策下，民眾大量儲蓄，企業資產負債表回穩，更有能力償還貸款，這對正在復甦的經濟是個好兆頭。

摩通表示，第一季財報中表現較為不佳的是總貸款，貸款規模較去年同期下跌4%至1萬億美元，主因於貸款需求疲軟，從信用卡借貸人到跨國企業業主都在還清債務。不過，存款規模增加24%至2.28萬億美元，他認為雖然貸款下滑、儲蓄上升在經濟疲軟時通常是衰退的訊號，但在目前情勢下，這僅意味着消費者將持有大量現金，等待疫苗持續大規模接種並使經濟重啟的時刻來臨。他又表示，消費者儲蓄率高並正在償還信用卡貸款，資產負債表狀況出色，且隨時可以消費。

自疫情爆發至今，美國已推出三輪紓困和失業救濟金補助，摩通財務長Jennifer Piepszak表示，消費者每輪都節省大約30%的紓困補助，近期還投入更多資金償還債務。他認為，儘管旅行、娛樂的支出下滑，但消費者信用卡支出已回到疫情前水平。隨着更多人接種疫苗，觀光、娛樂類消費有望反彈，有助於貸款需求在下半年全面恢復。此外，企業狀況也好轉，大企業經過股票或固定收益市場籌資後，已能夠償還貸款，小公司則是利用政府的薪資保護計劃(PPP)償債。