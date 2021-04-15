成敗皆Coinbase！比特幣高位回落　曾失守6.3萬美元關

美國最大虛擬貨幣交易平台Coinbase周三(14日)於美國納斯達克直接上市，引發對加密貨幣相關事物的狂熱需求，惟首日交易高開低走，壓抑市場興奮情緒。

Coinbase開市報381美元，較上市參考價250美元高52%，高見429.54美元，惟其後股價回順，收報328.28美元，較參考價高31.31%。隨着Coinbase股價回順，虛擬貨幣「龍頭」比特幣價格亦由歷史高位回落，據CryptoCompare數據顯示，比特幣過去24小時低見61,292美元，最新跌1.55%，報63,284美元。

根據Coinbase收市價計算，該股按完全稀釋後的市值約為860億美元。鑑於其規模和知名度，Coinbase可能會受到積極管理型股票基金的青睞，特別是增長型基金經理的歡迎，從本質上使一大批基金持有人成為加密貨幣的被動投資者。

Coinbase上市進一步將加密貨幣推向投資的主流，使大量潛在購買者接觸到數碼貨幣，數碼貨幣在不到10年的時間內發展成為一個價值2萬億美元的行業。比特幣是最初也是最大的加密貨幣，在過去1年飆升超過800%，市值逾1萬億美元。