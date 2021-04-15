繼抵制新疆棉花後　下一主角可能係番茄？

在中國發動對禁用新疆棉花的外國品牌進行抵制，引發全球快時尚與運動品牌企業及市場的大幅震盪，至今事件尚未平息，卻又爆出新疆的另一項知名產品──番茄也可能成抵制焦點。外媒報道，日本番茄和蔬菜生產商可果美(Kagome)已停止進口新疆番茄，是第一家在涉疆問題上終止與該地區開展業務的日本大型企業。

此外，有多家知名台灣食品企業在新疆設廠生產番茄製品，這些為了優良品質番茄才把工廠設到新疆的台商幾乎不可能不使用當地生產材料，未來這些產品在外銷歐美日澳等國可能會面臨困難。

外媒報道，與新疆棉花一樣，美國從去年開始以違反人權的理由，公告限制使用新疆番茄進入美國市場。雖然番茄沒有像良好棉花發展協會(BCI)的組織在推動行業規範，但美國海關及邊防局護局(CBP)仍在今年1月公告，將在美國所有入境口岸扣留新疆生產的棉花，同時也扣留新疆的番茄製品，棉花項目包括原料纖維、服裝、紡織品，番茄項目則涵蓋罐頭、醬料、粽子和其他番茄產品，且不論加工地區在何處，全部適用。該公告稱，美國國土安全部不會容忍任何形式的強制勞動，企業應把新疆產品從供應鏈中刪除。

這是美國海關今年發布的第4項暫扣令，去年美海關發布的13項暫扣令中，新疆產品佔了8個。據報中國目前是世界上最大的番茄生產國，其中絕大部分在新疆生產，尤其是加工食品用的番茄。其出口美國的總值無法與棉花的90億美元相比，去年僅約1,000萬美元。以2019年數據看，新疆番茄製品年出口超過65萬噸，佔全中國出口量6成，金額為4.16億美元，約佔全球番茄貿易的1/4。以其中最大宗的桶裝番茄醬為例，最大買家是意大利，其次是俄羅斯，再來是阿聯酋、加納、菲律賓等國，日本排第10，美國則在10名以外。而可能會受美國此一政策影響的國家，可能只有歐洲的意大利與亞洲的日本、菲律賓，整體影響層面比棉花小得多。

番茄原產中南美洲，經中亞地區傳入中國，新疆因為日照時間長、晝夜溫差大、氣候乾燥少雨，當地生長的番茄紅色素高、含水量低，色差小、黏稠度高，適合做加工食品，尤其是番茄醬。