許繹彬：北水減弱　港股成交持續低迷

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚三大美股指數走向不一，大型銀行業績亮麗，帶動道指和標指破頂，惟科技股走勢偏軟。美國聯儲局主席鮑威爾再次表明近幾年仍會保持寬鬆的貨幣政策，等到通脹持續達2%，而且勞動力市場完全恢復後再考慮提高利率，但在明年底前不太能滿足此兩項條件，此消息將有利後市表現。

港股方面，他指出大市繼續行迹飄忽，成交更驟減至不足1,500億港元，差不多返回2019年第4季的水平。去年的銳勢全失，經常提及的北水大舉湧入，已在市場上久未聞矣。港股變得如此淡靜的原因，他相信是去年主導港股升勢的科技股表現時好時壞，此現象並非只在港股出現，美國納指的走勢亦欠勁度，日升日跌，遠落後於道指。但美股優勝之處，相信只是資金由科技股轉回傳統股，成交仍在，形勢及走勢仍算樂觀。

他亦認為，港股成交出現一浪低於一浪的原因，莫過於內地A股持繼續積弱，導致投資者囤積大量「蟹貨」，所以投資者未能在「貨如輪轉」的情況下，驅動多餘資金南下，北水頓然減弱，令港股成交呈現「水盡鵝飛」，未來情況相信仍會持續。