許繹彬：北水減弱 港股成交持續低迷
2021年04月15日 11:19
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚三大美股指數走向不一，大型銀行業績亮麗，帶動道指和標指破頂，惟科技股走勢偏軟。美國聯儲局主席鮑威爾再次表明近幾年仍會保持寬鬆的貨幣政策，等到通脹持續達2%，而且勞動力市場完全恢復後再考慮提高利率，但在明年底前不太能滿足此兩項條件，此消息將有利後市表現。
港股方面，他指出大市繼續行迹飄忽，成交更驟減至不足1,500億港元，差不多返回2019年第4季的水平。去年的銳勢全失，經常提及的北水大舉湧入，已在市場上久未聞矣。港股變得如此淡靜的原因，他相信是去年主導港股升勢的科技股表現時好時壞，此現象並非只在港股出現，美國納指的走勢亦欠勁度，日升日跌，遠落後於道指。但美股優勝之處，相信只是資金由科技股轉回傳統股，成交仍在，形勢及走勢仍算樂觀。
反觀香港的科技股，不利因素頻頻，前有「股王」騰訊控股(00700)被南非大股東減持，及後有阿里巴巴(09988)遭受重罰，再有美團(03690)傳出批股，上述種種不利消息，全是科技股龍頭，難免當市場有任何風吹草動，整個科技指數成分股便形成骨牌效應，沽盤湧現。加上阿里巴巴被中國重罰，市場上普遍認為此舉是殺雞儆猴，相信其他科技龍頭亦會以「反壟斷」的罪名被重判，所以投資者對此類股份看法較為審慎，此舉是令大市後勁不繼的主因。
他亦認為，港股成交出現一浪低於一浪的原因，莫過於內地A股持繼續積弱，導致投資者囤積大量「蟹貨」，所以投資者未能在「貨如輪轉」的情況下，驅動多餘資金南下，北水頓然減弱，令港股成交呈現「水盡鵝飛」，未來情況相信仍會持續。