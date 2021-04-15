【高盛推介】騰訊受壓走弱　資金集中部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(14日)反彈重上620港元水平，收市升約2.5%，周四(15日)早段開市持平後隨即倒跌，低見610.5元。

國家市場監管總局發布第二批互聯網平台企業向社會公開《依法合規經營承諾》。當中騰訊在列，及旗下深圳市騰訊計算機系統作出11項承諾。

觀察個股輪證資金流向，雖見周三認購證獲資金轉向沽出，但綜合過去5個交易日計，則共錄得約4,300萬元資金流入。而周三流入牛證的資金集則集中在590至595元收回區域的產品。淡倉方面，可見周三錄得約770萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。而周三流入熊證的資金則集中在630至635元收回區域的產品。進而觀察港股通資金流向，則見周三騰訊繼續獲北水買入，錄得約3億元資金淨買入。

騰訊購證12739，行使價680.5元，2021年6月28日到期，實際槓桿12倍，行使價660至700元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購證11038，行使價656.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、行使價620至660元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊牛證63496，收回價590元，行使價587.2元，換股比率500，槓桿比率18.7倍。

騰訊牛證55304，收回價570.18元，行使價567.38元，換股比率500，槓桿比率12.2倍。

騰訊沽證21564，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿11.6倍，行使價550至600元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊沽證22328，行使價582.5元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.7倍，長期、低面值、500兌1貼價條款。

騰訊熊證64041，收回價630元，行使價633元，換股比率500，槓桿比率29.1倍，近16元收回距離貼熊。

騰訊熊證63510，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率20.4倍，近26元收回距離近熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。