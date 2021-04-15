【產經直播】油價急彈 部署有咩好選擇？

A股近日表現弱勢，港股則繼續上落市，恒指幾時先會有突破？內地科網巨企繼續發布合規經營承諾書，這類股份繼續處於風眼位，邊隻值得留意？

隔晚國際油價急彈，美國上周原油庫存減少588.9萬桶，較市場預期288.9萬桶為多，油價再升空間有幾大？要望實咩因素？想緊貼油價走勢，有咩好選擇？

內地對科網巨企監管力度有增無減，股價「Chok」過過山車，唔想擔驚受怕，將資金泊入收息股又有咩好選擇？內銀股、石油股抑或房託基金至穩陣？

今集三星資產運用(香港)特約：ETF解密，會逐一跟大家分析，以及討論即市部署，有三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬，以及光大新鴻基財富管理策略師溫傑坐陣，節目每逢星期四中午12時半直播。

三星中證中國龍網ETF

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF

三星標普高盛原油ER期貨ETF

瀏覽更多ETF產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：