【瑞通推介】整體氣氛靜局　較多資金開恒指熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：銀行股開啟業績期，美股隔晚個別發展，道指收報33,730點，升53點或0.2%；納指則跌約1%。

恒指周三(14日)一度逼近兩萬九關口，全日收升403點(或1.4%)，報28,900點。周四(15日)早段曾回落逾200點，跌穿28,700點，持續考驗周三收復的10及20天線。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾6,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者預期大市將調整。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。

市場監管總局公布互聯網平台企業《依法合規經營承諾》，當中包括美團在內。另美團再次因不正當競爭敗訴，被判賠償餓了麼逾35萬元人民幣。美團澄清股東減持傳聞後，周三股價曾升破290元，全日收升3.6%於286元，惟收市價低於開市價，技術走勢尚待改善。股份周四早段一度低走約2%，低位剛於280元水平，其後跌幅收窄。周三有約4.5億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，分別有逾750萬元和約80萬元淨流出其好倉和淡倉。

有券商指小米集團的AIoT潛力被市場低估，上調其評級及目標價。另小米旗下品牌紅米首款遊戲手機將於本月底亮相。不過小米連續多日回購股份的同時，集團非執行董事劉芹在多日內連續減持小米。小米周三升2%，收報25.4元，結束5個交易日跌勢，周四早段回落近1%，下試25元附近。周三分別有逾20萬元和逾120萬元淨流入其好倉和淡倉。

比亞迪股份周三曾飆逾6%至179.6元，收市維持5.9%升幅，報178.3元，一舉重越10天和20天線，3日跌勢亦告終。比亞迪與百威(中國)集團簽署戰略合作協議，後者將率先採購首批9台比亞迪純電動牽引車。另外，乘聯會數據顯示，4月首周的市場零售日均3萬輛，按年增5%，但按月下降17%。比亞迪周四早段曾跌近3%，低見173元。周三有逾110萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約210萬元淨流入。

香港交易所上日收升1.6%，於461.4元，盤中曾升抵465元，結束3連跌走勢並重上10天線。集團將於本月28日公布首季業績。另有傳字節跳動啟動赴港上市流程，已向港交所提交承銷商聘用函。港交所周四早段好淡爭持，於460元關口上落。周三有約430萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流入。

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