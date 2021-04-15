汪敦敬：由技術分析推斷龍市重臨！

與大家分享香港住宅樓市的情況！大家都知道筆者曾提出「龍市理論」，首先筆者想確認「龍市一期」即是指樓市的上升期已經開始。不論是祥益指數、差餉物業估價署指數或者中原指數，我們都能找到一些結構性的技術分析結論：

1. 我們看到2020年的上半年，住宅樓價已經過了谷底。

2. 2020年下半年，因疫情反覆以及負面情緒比較氾濫，樓市是打橫發展的，但同時聚積了購買力，形成了技術分析的雙底和三底。

3. 近期成交已形成一個技術分析的上升通道。

基於以上三點，我們認為「龍市一期」已經開始了！

根據過去10年的經驗，「龍市一期」確認後會出現兩個特性：

1. 樓價很快便會重返上次高峰。

2. 當樓價已過了谷底，又未去到下一次高峰，這段時間會是最少動盪、最安全的投資入市時機，各位要好好珍惜！

另外，新一輪樓花階段再次開始！之前的樓花因為先求價、後求量，所以賣出不多。但接下來的新盤有不少都相當吸引 (不論是地點、環境方面)，這類新盤的定價都會比較進取，不論賣出多少，亦會因此成為樓價向上的新指標，請大家留意！

祥益地產總裁 汪敦敬