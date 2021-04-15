【高盛推介】資金趁低部署快手購沽證
2021年04月15日 12:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周三(14日)重上260港元水平，收市升約0.4%，惟周四(15日)早段再度下跌，低開不足0.1%後跌幅隨即擴大，低見235元，創上市以來新低。
就國家市場監管總局發布互聯網平台企業向社會公開《依法合規經營承諾》(第二批)，快手旗下北京快手科技表示作出6項承諾，包括嚴守法律法規、堅持互利共贏、保護消費者權益等。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續趁低吸納認購證，當中周一(12日)至周三皆錄得資金流入，合共約1,100萬元，周四早段即市亦見資金趁低部署。而認沽證於周三亦獲資金轉向，錄得約60萬元資金流入。
快手購證24482，行使價288.2元，2021年10月22日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、高槓桿。
快手購證24473，行使價318.2元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.1倍，價外、長年期
投資者如看淡，可留意年期約4個月，屬價內的低街貨快手沽證(13192)，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿2.8倍。
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