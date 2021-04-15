王品弟：買磚頭致富夠穩陣

雖然疫情衝擊經濟，不過各地央行放水救市，樓股齊升。有報告發現去年香港千萬富翁人數逆市創新高，有超過51萬人，即約每12個成年港人就有1個千萬富翁。富豪的資產分布絕對值得借鑑：千萬富翁淨資產總值當中最大部分為物業，佔達71%，另外15%為現金或者存款，股票只佔7%，可見磚頭受不少富豪追捧。尤其現時市場水浸，將會推高資產價格，不過股市較波動，磚頭穩陣得多，不少人投資物業保本增值，為樓市交投注入動力。

今年初新盤連環推出，積聚購買力釋放，買家爭入市，樓市小陽春更升級為大陽春。土地註冊處資料顯示，3月整體物業註冊逾9,000宗，創22個月新高，當中二手住宅註冊量有超過6,100宗，更創超過8年新高。至於一手私樓註冊量就有1,537宗，已經連續2個月穩企逾1,500宗水平，樓市表現相當亮麗。

近日市場氣氛好轉，樓市更再展開升浪，根據差估署最新數據，2月份私人住宅樓價指數報384.5點，連升兩個月，兼創7個月新高，相比2019年5月歷史高位396.9點只相差約3%。最近美國推出1.9萬億美元紓困措施，為樓股市場帶來新動力，在樓市眾多板塊之中，豪宅供應最為罕有，超級豪宅更買少見少，雖然現時中港尚未通關，不過不少資金已經偷步湧入市場，如果未來恢復通關，經濟強力反彈，相信交投一定旺上加旺，樓價更有力再創歷史新高。

香港置業研究部董事 王品弟