鄧建初：港股急上驟落成常態　靈活應對是生存之道

過往港股緊隨美股之步伐而升跌，投資者每每觀望美期來預測香港股市走勢，現已不合時宜。君不見近期道指、標普500指數屢創新高，納指亦從低位反彈甚多，港股表現卻嚴重脫節，自走自路。專家對此解讀，認為港股已由過往跟隨美股，轉移至緊貼內地A股表現而起舞，由此證明香港股市是外向型，擺脫不了跟隨外圍上落的格局。

從近期港美兩地南轅北轍的股市表現，不排除是有資金從本地流出而調往美股炒作。事實勝於雄辯，觀察公布政策後成交路線圖的變化，印證初哥所言非虛。有關當局宜再三思而後行，作出糾正行動，否則斷送香港現今碩果僅存的金融中心地位優勢。已經受到社會事件與疫情肆虐的雙重打擊，各行各業奄奄一息，現時香港僅靠金融市場吸引外資，強行推出狂加股票印花稅政策，無異於掘地尋天。世界各地正積極吸納資金之際，港府此一動作，可能造成致命一擊，小島前途堪虞。

近期恒指由低位27,505點反彈，此段期間竟和外圍市況背道而馳，多個交易日連續出現一日大升一日大跌的異常情況。適應不了此種炒作模式，仍習慣過往追漲殺跌的股民，在被左一巴、右一巴大力掌摑情況下，高追有利潤而不肯食胡，急跌時焦慮再跌，受不了驚嚇忍痛斬倉，正是被「貪婪與恐懼」的情緒所牽引，輸錢之餘更消耗了出入市的信心。

一眾股民皆是參看恒生指數寒暑表而作出相應行動，惟大幅度加添了股價極之波動的新經濟股進入恒指成分股行列，加上電腦程式買賣盤之投機性高頻交易，急上驟落已成常態。處於此紛擾的股票市場環境，要改變過往的炒作模式，作出靈活的應對，才能於亂市中生存。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)