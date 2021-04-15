星展香港：電商業今年增長可達44%　料網企續拓社區團購

星展銀行(香港)香港及內地互聯網行業分析師劉雅萍(左)及香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏

他又認為，即使面對監管和罰款，互聯網公司仍會繼續發展社區團購業務，惟相關補貼將有限制，業務的增長速度會有所放緩。而科企巨頭成立金融控股公司是事在必行，相關舉措會對公司估值帶來影響。

香港及內地互聯網行業分析師劉雅萍表示，阿里遭重罰182億元人民幣為行業帶來警惕作用，而市場監管總局一系列行動亦出台，市場氣氛目前已漸趨活躍。

該行亦看好內地遊戲行業發展，劉雅萍預料，受惠於每用戶平均收入(ARPU)增長強勁、應用程式(APP)商店分成減少令毛利率提高，以及海外發展擴張等，今年行業整體將增長31%。其中，去年疫情帶動手遊業務增長，手遊佔整體市場佔比已提升至70%。

她指出，內地的每用戶平均收入(ARPU)水平目前為全球第二高，僅次於美國市場，預期今年ARPU可按年上升約25%，至逾400元人民幣。同時遊戲發行商推出更多知識產權(IP)項目，令玩家「課金」意欲增加，亦使遊戲生命周期由6至12個月，延長至18個月以上。

另外，譚紫宏表示，隨內地旅遊業復甦，旅遊行業今年將是「黑馬」，估計全年增幅有望達45%。