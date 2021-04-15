星展香港：電商業今年增長可達44% 料網企續拓社區團購
2021年04月15日 13:28
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星展銀行(香港)香港及內地互聯網行業分析師劉雅萍(左)及香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏
內地對互聯網平台企業的監管趨緊，星展銀行(香港)香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏表示，考慮到所有監管風險後，電商行業今年仍可按年增長44%，商品成交金額(GMV)則增25%，並相信阿里巴巴(09988)罰款落地代表有關事件的完結。
他續指，內地監管部門加強監管旨在整個行業長遠健康發展，並非針對單一企業，現時監管亦明朗化。至於市場憂慮美團(03690)將成下一個被罰目標，譚表示，不對個別公司作猜測。
他又認為，即使面對監管和罰款，互聯網公司仍會繼續發展社區團購業務，惟相關補貼將有限制，業務的增長速度會有所放緩。而科企巨頭成立金融控股公司是事在必行，相關舉措會對公司估值帶來影響。
香港及內地互聯網行業分析師劉雅萍表示，阿里遭重罰182億元人民幣為行業帶來警惕作用，而市場監管總局一系列行動亦出台，市場氣氛目前已漸趨活躍。
該行亦看好內地遊戲行業發展，劉雅萍預料，受惠於每用戶平均收入(ARPU)增長強勁、應用程式(APP)商店分成減少令毛利率提高，以及海外發展擴張等，今年行業整體將增長31%。其中，去年疫情帶動手遊業務增長，手遊佔整體市場佔比已提升至70%。
她指出，內地的每用戶平均收入(ARPU)水平目前為全球第二高，僅次於美國市場，預期今年ARPU可按年上升約25%，至逾400元人民幣。同時遊戲發行商推出更多知識產權(IP)項目，令玩家「課金」意欲增加，亦使遊戲生命周期由6至12個月，延長至18個月以上。
她又提及，騰訊(00700)去年佔內地網絡遊戲市場份額約52%，旗下王牌遊戲有所增加，除《王者榮耀》、《和平精英》外，去年的IP遊戲《天涯明月刀》受到市場歡迎，未來亦會有陸續新遊戲推出，料騰訊仍可坐穩行業龍頭位置。不過，由於上述公司去年首季基數較高，或對今年首季業績數據有影響。
另外，譚紫宏表示，隨內地旅遊業復甦，旅遊行業今年將是「黑馬」，估計全年增幅有望達45%。