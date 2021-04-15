台積電：14納米非先進製程　全年資本開支預算加至2340億元

全球最大晶片代工商台積電宣布，將今年資本開支預算由250億至280億美元，直接提高至300億美元(約2,340億港元)，比例維持80%先進(advanced)製程；10%先進封裝，10%特色工藝。

話雖如此，這也代表台積電今年用於3至7納米尖端製程的資本開支預算高達240億美元，使這場「燒錢」大賽更加難玩。

就公司之前指未來3年投資1,000億美元，財務長黃仁昭澄清這是指資本開支，但強調開支審慎有紀律，為的是捕捉未來的發展機遇，預期今年全年全球晶圓代工業收入增長約16%，台積電會較好，達20%。

總裁魏哲家稱，基於公司生產力的改進，其汽車客戶的半導體部件短缺可望在下季前大幅紓緩，但預期由於市場對半導體需求依然強勁，整體而言晶片短缺的情況會持續到明年，客戶會基於地緣政治及疫情因素持續保持較高的庫存水平。

值得留意的是，之前台積電對先進製程的定義是16納米或以下，現在更新為7納米或以下。事實上，該公司今年首季5納米製程佔晶圓收入比重已提高至14%，5、7納米製程的貢獻合共高達49%，預期5納米製程今年全年晶圓收入佔比會高達20%。

黃表示，台積電今季收入介乎129億至132億美元，以中位數計按季升1%，毛利率則會降至49.5%至51.5%，主要是新台幣升值(指引假設為28.4兌每美元)，以及毛利較低的尖端製程收入佔比提高。

另外，魏指出，台積電不排除任何到海外設廠的可能，但現階段沒有赴歐洲的計劃，關鍵是台積電為客戶提供有效率的生產方案。