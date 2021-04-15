內地養豬概念股爆雷　股民一殼眼淚

年初以來，中國豬肉隨着供應的增加，價格持續下跌，衝擊了A股養豬企業的業績。近日A股市場各養豬巨企相繼發布首季度業績預告，除了「豬茅」預計淨利大增外，其他包括正邦科技、新希望、天邦股份等養豬企業皆預告淨利將大幅下降，其中新希望最慘，預料利潤將跌逾9成。消息一出，相關養豬股價暴跌，股民愁對「殺豬盤」！

外媒報道指出，正邦科技周二(13日)晚發布公告，指因近來生豬價格持續下滑，導致該公司業績驟降，預料該公司今年首季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.05億至3.05億元人民幣(下同），較去年同期下降66至77%，消息拖累該股昨日急挫逾9%。

其他2間養豬企業--新希望、天邦股份則在昨晚公布業績預告，如同正邦科技一樣，2家公司也預告淨利將大幅下降，新希望預計該公司首季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.2億元至1.8億元，較去年同期下降88.9至92.6%；而天邦股份預計該公司首季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.91億至2.38億元，較去年同期下降50至60%。對於公司盈利大降，新希望與天邦股份也歸咎於豬價下跌、成本上升所致。