TrendForce料今年全球LED顯示屏將驅動IC產值年增13%

調研機構TrendForce的研究顯示，自去年LED顯示屏驅動IC即面臨供給端產能不足問題，LED顯示屏驅動IC廠商在確保有足夠產能的情況下，已在去年底針對部分驅動IC產品價格調漲約5至10%，以獲得晶圓廠的產能，且價格上漲的態勢延續至今年。

隨着疫情回穩，需求端改善，相關商業活動、體育賽事已陸續恢復，TrendForce預估將推升今年全球顯示屏驅動IC產值至3.6億美元，按年增長13%。

TrendForce表示，顯示屏IC產業具高度集中的特性，去年營收僅前五大廠商的市佔率就已超過九成。從廠商來看，擁36%市佔的集創北方(Chipone)穩坐顯示屏IC產業的龍頭，無論是營收表現、出貨規模均處於行業第一。

台廠聚積(台股：3527)主要定位在高階市場，技術方面處於行業領先地位，以市佔20%位居第二名；去年12月明微電子於中國科創板上市，進一步增強資金實力並鞏固市場地位，去年以13%的市佔率躍升至第3名。富滿電子、視芯科技分別列居第4與第5名，其他廠商包括德普微、日月成、明陽、淩陽華芯等，市佔合計31%。

儘管今年8吋晶圓廠產能已有所擴大，但5G手機、5G基站、車用功率元件、PMIC，以及大尺寸面板驅動IC的需求仍然暢旺，產能又與顯示屏驅動IC高度重疊。同時，隨着小間距、超小間距顯示屏成為市場主流，將同步拉升顯示屏驅動IC的需求。

然而，顯示屏驅動IC因利潤較低，故其產能受排擠的現象今年仍將持續，故TrendForce預估今年第2季高階顯示屏驅動IC的價格將再度加價5至10%；低階顯示屏驅動IC價格調漲約20至30%。