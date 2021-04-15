調查：香港新冠肺炎相關數碼詐騙個案飆升近20%

環聯發表最新《全球數碼詐騙趨勢季度調查報告》顯示，與疫情前相比，疫情期間針對企業的數碼詐騙的比率上升19.25%；源自香港並針對物流公司的數碼詐騙大幅攀升近兩倍；44%的Z世代消費者表示曾成為新冠肺炎相關數碼詐騙的目標，較其他年齡層人數為多。

此外，環聯最新的《全球消費者脈搏調查》的初步結果顯示，36%香港消費者近期曾成為數碼詐騙的目標。

環聯運用其旗艦方案組合--以風險為基礎的身份驗證及詐騙分析系統--TransUnion

TruValidate™，分析數十億宗交易，以及超過4萬個網站和應用程式的數據，歸納針對企業的詐騙趨勢。

調查發現，與2019年3月11日至2020年3月10日(疫前)比較，在2020年3月11日(即世界衞生組織宣布新冠肺炎疫情為「全球大流行」當日)至2021年3月10日這段時期源自香港的可疑數碼詐騙比率飆升了19.25%。

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，騙徒經常尋找可以讓他們利用的世界大事。新冠疫情及因居家隔離措施而急劇加速的數碼化，成為網絡時代前所未見的全球事件。該公司在過去一年根據詐騙指標篩選出數十億宗的交易並加以分析，發現對抗疫情的同時，亦在與數碼詐騙對抗。

環聯亦於2021年3月5日至22日期間進行《全球消費者脈搏調查》，其中有785名香港消費者接受訪問，初步結果顯示，有36%的香港消費者指在過去3個月內曾成為新冠疫情相關詐騙的目標，較去年同期增加20%。回顧2020年4月的調查，當時有30%的受訪者表示他們曾成為新冠疫情相關詐騙的目標。環聯《全球消費者脈搏調查》的完整報告將於4月稍後時間發布。

調查中，44%的Z世代(1995年至2002年間出生)表示他們曾成為騙徒的目標，與其他各年齡層相比人數最多。而其後則為千禧世代(1980年至1994年間出生)，百分比為40%。報稱成為新冠肺炎相關數碼詐騙目標的香港消費者中，網絡釣魚(phishing)為最常見的詐騙類

型，有37%的受訪者表示曾收到網絡釣魚訊息。