拜登將聯日抗中　劍指一帶一路？

美國總統拜登本周五(16日)即將與日本首相菅義偉會晤，日本傳媒報道，中國「一帶一路」計劃可能會是這次美日會談的重點之一。事緣隨着中國影響力漸增，拜登可能會與日本建立能與一帶一路匹敵的基礎建設計劃，聯日抗中將會是拜登政府與中國競爭的最佳方案。

美媒亦報道，拜登與菅義偉將在華府舉辦高峰會，這將是自拜登就職以來首度與外國領導人進行面對面的會談，將涉及中國不公貿易行為及新疆人權等議題。諮詢機構Control Risks總監兼美國首席分析師Jonathan Wood指出，重建美國聯盟並與中國競爭，將是拜登外交政策的核心重點，這次拜登與菅義偉的面對面會談，顯示日本為這項努力的一大關鍵。

日媒報道，這次美日峰會可能會促成一項基礎建設計劃，將聚焦在高速5G網絡及清潔能源等高質量項目。

報道引述歐亞集團分析師Neil Thomas指出，針對一帶一路建立替代方案，對拜登在印度太平洋的總體外交政策議程至關重要。隨着中國在印度太平洋地區的經濟影響力上升，美國若能為當地國家提供更具吸引力的開發項目，將會是與中國競爭的可行方案。