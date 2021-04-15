道期升115點　比特幣企6.2萬美元水平

美匯指數報91.58；港匯反覆報7.7670；離岸人民幣(CNH)報6.5363；美元兌日圓報108.84；歐元企1.1979，英鎊處1.3790。金價高見1,747美元。布油報66.34美元，紐油報62.93美元。比特幣進一步回落至6.2萬美元水平。道指期貨升115點。歐股早段做好，3大指數升幅介乎0.15%至0.39%。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國3月零售銷售

-21:15 美國3月工業生產

-傳騰訊成立在線視頻，合併微視及應用寶；傳騰訊已啟動美元債發行推介活動。

●豐田等55家日企成立新團體BASC鞏固鋰電池供應鏈。

●花旗料今年全球鋁需求年增6.4%。

●全球個人電腦市場首季出貨量8,270萬部，按年增55%。

●澳洲3月失業率降至5.6%，創1年新低。

●績效未達標！GME CEO被沒收逾7.6億元股票獎勵。

●成敗皆Coinbase！比特幣高位回落，曾失守6.3萬美元關。

●南韓央行維持息率不變。

●日媒指無印良品2024年前擬每年在華開店50家。

●內地首季吸收外資金額年增近四成。

●社保基金再度減持中國銀行，有何啟示？

●市監局披露第二批互聯網平台企業依法合規經營承諾。

●存款暴增且貸款下滑皆利淡？摩通CEO指乃好兆頭。

●人行第4個月未向市場淨投放長期資金，流動性風險凸顯。

●人行：全面清理整頓金融秩序，在營P2P網貸機構全部停業。

●vivo在內地市佔率達24%超越OPPO，初嚐一哥滋味。

●深圳首批集中供地5月中旬競拍。

●阿里創辦人馬雲又再現身！惟今次未見發言...

●金管局余偉文：過去一年流入港元資金達3,900億元。

●踩過界？數碼通推出失業保障代繳手機月費。

●黃竹坑港島南岸第6期6家財團入標，長實恒地新地獨資。