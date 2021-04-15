【產經直播】港股受制二萬九關 後市步步為營？
2021年04月15日 16:37
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港股周四(15日)輕微低開28點，其後跌幅逐步擴大，最多跌369點，最終收報28,793點，跌107點，成交僅1,245億元。恒指日升日跌，加上成交萎縮，後市係咪要小心為上？
科技股跑輸大市，內地市監局再公布第二批11家網企需整改，包括快手(01024)、嗶哩嗶哩(09626)、騰訊(00700)、攜程(09961)等入圍，連同首批12家名單，已有23家網企需要整改。面臨政策風險，又冇北水支持，科技股難有運行？
市傳短視頻平台抖音母公司字節跳動會於本季來港上市，估值高達4,000億美元(約3.12萬億港元)，港交所(00388)理應受惠，股價今日(15日)反覆靠穩，回歸概念對港交所刺激力度愈來愈少？另外，對手之一的快手冇受惠影子股效應，反而不斷創上市新低，快手點部署？
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