易付達：電子消費券計劃料助吸3000新商戶

港府計劃暑假發放電子消費券，香港電子支付平台易付達(亞洲)(eftPay)總經理黎萬信透露，自港府公布有意推出消費券以來，查詢量高峰期一度較以往飆升8至9倍，至最近一周仍增加2至3倍，相信消費券有助推動本港電子支付發展，料能為公司新增約3,000個客戶。

主席及行政總裁勞俊傑坦言，有商戶因消費券而使用公司服務，推廣的成功率由不足五成，增至約六成。

黎萬信指，以門店數目計，目前中小企客戶佔比達一半，交易額則不足三成。公司是「零機價」，即不收取終端機費用，而是按每單交易金額收取定額佣金，八達通少於2%；支付寶香港及WeChat Pay(微信支付香港版)約1.2%。

該公司去年推出電子優惠券服務「e+齊齊賞」，以助商戶建立低成本營銷活動。他指出，目前登記會員約6,000名，商戶逾200名，坦言有增長的空間。會員可透過網頁領取電子優惠券，再到參與的商戶使用優惠。

對於消費券發放形式，公司表示可以將電子優惠券以小程序(mini program)形式接入支付寶香港及WeChat Pay，預料支付寶香港會較快完成，當中涉及小量網上購物概念，屆時消費者可以在支付平台上以折扣價購買電子現金券或產品券，再到參與的商戶兌換。

黎氏指，公司除了聚合支付外，更強調增值服務、場景應用、商戶支援等，認為支付只是工作，如何透過電子支付為商戶帶來更多流量是公司更着重的要素，未來會繼續在技術研發上投入。

不過，勞氏坦言，憂慮消費券計劃完結後，有客戶會終止服務，期望公司的增值服務能留位客戶。

eftPay為聚合電子支付服務方案商，支援14款電子支付方式，包括八達通、微信支付、支付寶香港、Visa、萬事達、美國運通、Apple Pay等。商戶可利用非接觸式拍卡、晶片插卡、二維碼等方式收取款項，另亦提供電子錢包配套服務，包括付款系統整合、易記錄及結算對賬平台等服務。