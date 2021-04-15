Podcast熱潮！港交所開台講呢啲……

Podcaster就係企業傳訊科嘅Cameron Dueck，而第一集就由市場主管姚嘉(Wilfred Yu)「打頭陣」，講吓香港衍生產品市場發展、市場上的資金流如何圍繞新經濟主題，同埋與香港市場持續增長的衍生產品生態圈互動。

搞笑嘅係，當Cameron問Wilfred關於MSCI中國A股指數期貨進展，Wilfred官腔咁答「目前我無咩可以透露」，Cameron就lur住佢再問。Wilfred就透露，現階段仲喺好努力咁籌備緊，會同監管機構保持溝通，確保能適時取得進展。佢預期全球資金與中國市場或是中國資金與全球市場將產生更多互動，相信香港市場喺當中扮演住十分重要嘅角色，包括協助全球投資者深化其長期性的中國投資，以及提供更多風險管理工具。

至於仲有咩精彩內容？大家自己去港交所網頁「觀點」一欄度聽啦！唔講住，絲絲都要去聽吓Wilfred有冇爆其他料。