讀文科冇用？人行論文稱文科生太多阻礙東南亞發展

中國人民銀行早前刊登有關中國人口轉型對策的論文，除了主張全面開放生育管制，還要控制樓價、重視理科教育，並指「東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多」。

綜合內媒報道，人行今次論文引起熱議。而該論文分別由4名人行研究局、金融研究所的經濟學博士撰寫，強調是作者個人觀點，不代表人行。

論文指出，中國人口形勢嚴峻，需要全面放開及鼓勵生育。「不要再猶豫觀望已有政策效果，要趁着現在部分居民想生又不讓生時放開，等到大家都不想了再放，則沒了用處」；還要解決女性面對的困難，讓她們「敢生、能生、想生」。

此外，該文還提出多項應對人口轉型的辦法，包括：重視儲蓄和投資、推進養老改革、促進教育及科技進步。

在促進教育及科技進步方面，指出中國要轉向創新驅動發展，首先需要環境寬鬆，「把握好創新與監管的平衡」；其次，建立基本的社會保障體系；第三，控制樓價；第四，重視教育。又指，創新、創業要靠年輕人，但他們多半沒錢。「一個城市房價太高，把他們都逼走了，何談創新。」

至於教育方面，該論文還指要重視理工科教育，又說「東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多」。

惟有關「文科生太多」的負面評論讓不少內地網友不以為然，認為這個說法的因果關係薄弱；且中國人的「理科意識」已經很強，不少人為就業，就學時已經選讀理工科。但現實環境中，除了電腦資訊產業，許多理工科學生未必有好的發揮環境及薪酬。