港監管當局就衍生工具交易服務提供者名單進行諮詢

香港證監會及香港金融管理局公布，推出有關根據《結算規則》對場外衍生工具交易所涉及的金融服務提供者名單，進行年度更新的聯合諮詢文件，將於5月14日截止。

諮詢文件與將在2022年1月1日生效的金融服務提供者名單的年度檢視有關。據文件，由於DB Privat- und Firmenkundenbank AG實體與Deutsche Bank AG合併，故監管機構建議將其從金融服務提供者名單剔除。

另建議納入TD Global Finance Unlimited Company於經修訂的金融服務提供者名單內，因該機構屬於某現有全球具系統重要性銀行集團旗下的實體，及某掉期息率中央對手方的新結算成員。

名單上的機構須屬於在金融穩定理事會刊發的全球具系統重要性銀行名單上的集團，或屬於在交易商集團名單上的集團，而後者曾向場外衍生工具監事組織(OTC Derivatives Supervisors Group)承諾會與中央對手方、基礎建設提供者及全球監事合作，繼續在全球場外衍生工具市場的結構方面作出改善；及是在美國、歐洲、日本及香港為掉期息率提供結算服務的最大規模中央對手方的成員。

同時為現行結算制度涵蓋至少其中一方為認可機構、核准貨幣經紀或持牌法團的主要交易商之間的交易。達到訂明結算門檻的主要交易商之間以美元、歐元、英鎊及日圓4大工業國貨幣，和港元計價的標準化掉期息率交易，亦必須進行中央結算。為此，引入了金融服務提供者的概念，以識別那些在香港以外地方的主要交易商。