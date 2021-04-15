新界西北上車盤部署下周開售　「海景靚價」料銷情理想

再有新盤部署月內開售，新界西北區臨海上車盤剛公布首張價單詳情，周末起隨即開放示範單位及現樓吸客，業界指開價具競爭力，預計銷情將會理想。

●屯門新盤御海灣II入場費逾567萬元

個別新盤趕趁月內開售，新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，旗下屯門御海灣II落實首張價單推出88伙，實用面積299至433方呎，間隔一房至兩房，扣除最高22%總折扣後，折實平均呎價18,419元，與1期比較屬原價推售，形容為海景靚價，折實售價由567.8萬至827.16萬元，最低呎價介乎16,186元起，最高為20,380元，料創屯門市新盤新高。

是次發展商提供備用一按，最高貸款額75%。項目位於售樓處的示範單位及現樓單位，將於本周六(17日)起開放，並展開收票，有機會下周開售。

資料顯示，項目1期於去年7月公布首張價單推出88伙，實用面積261至437方呎，扣除最高22%折扣優惠後，折實售價468.88萬至714.32萬元，呎價14,992至19,592元，折實平均呎價17,377元。

●布少明：御海灣II開價貼市 具有競爭力

美聯住宅部行政總裁布少明認為，屯門御海灣II開價貼市，首批單位可望沽清，相對項目1期去年最後一批推售單位呎價已達1.8至1.9萬元，價錢具有競爭力，料區內二手市況會受影響。

●中原陳永傑：御海灣II開價「穩陣」 料銷情理想

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門御海灣II開價「穩陣」，相信已考慮疫情因素，若與同系區內指標項目瓏門的海景戶價錢比較，折讓約5%，料銷情一定理想。

他指出，本月一手銷情較預期少，料全月只有約800宗交投。

●方仁宙逾6億買山頂77/79 PEAK ROAD洋房

土地註冊處資料，山頂77/79 PEAK ROAD的77B洋房，以逾6億元售出，新買家為方仁宙(FANG YAN ZAU ALEXANDER)等人，與海闊天空創投基金其中一個創辦人同名。洋房實用面積6,676方呎，花園面積2,947方呎，停車位面積1,181方呎，成交呎價約9萬元。

●香港仔南津·迎岸特色戶呎售逾3.13萬元破頂

●黃竹坑站晉環樓書擬日內上網 料下周開價

發展商積極加入推盤行列。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，香港仔黃竹坑站晉環已獲批出預售樓花同意書，希望日內上載樓書至網站，料下周將公布開價及開放示範單位，有機會5月初開售。

●利奧坊‧曦岸樓價550萬單位交易告吹

●Silversands4日連沽4伙 兩房呎售2.14萬

●屯門NAPA兩房連天台特色戶呎價近1.6萬元售出

購買力追捧一手特色戶。會德豐地產旗下屯門NAPA，剛售出第6座10樓F室，屬兩房連天台單位，實用面積474方呎，連397方呎天台，售價逾756.9萬元，呎價15,968元。據悉，買家鍾情連天台單位，上述單位價錢合理，故購入作自住之用。該盤至今累售412伙。