生育關乎國運！內地谷行「內循環」　與美打持久戰

中美世紀對決短期難分高下，雙方各出奇謀對外拉攏戰友之餘，中方為打持久戰更早作內部全方位部署，一方面不惜拋開節育政策的舊枷鎖，重新打造以「內循環」為本的龐大人口基礎，形成刺激內需新動力；另方面多個監管部門聯手加速整頓科企龍頭，以便掌握關鍵的戰略資源，構建有利國際競爭的人力、資本強國。

【或獎勵「英雄母親」】

中國催谷「內循環」為主的經濟模式，關鍵挑戰在於解決人口老化問題，國家統計局負責、原定本月上旬公布的第7次全國人口普查結果，遲遲未見蹤影之際，卻由人民銀行最新發表工作論文「放風」，疾呼人口形勢已逆轉，應全面放開和鼓勵生育，似為即將揭盅的十年一度全面普查埋下伏線，揭示高齡化趨勢恐觸目驚心。分析指，未來政策不僅可生3胎，生4、5胎將堪稱為「英雄母親」可能給予獎勵。

人行透過論文發聲，直指內地面臨的主要矛盾已由人口膨脹，轉變為人口紅利即將消失和漸行漸近的高齡化和少子化危機，警告「灰犀牛愈來愈近」、「轉型後人口衰減的速度將超乎我們的想像」，教育和科技進步遠不足以彌補，因此要抓緊時機，全面放開生育，及時釋放其較高的生育意願。若稍有遲疑，將重蹈發達國家的覆轍。

老年人口規模長期稱冠全球的內地人口形勢有多嚴峻？人行引述聯合國數據指，勞動人口於2020年至2050年間將會以年均超過0.5%的速度逐年下降，預計到2050年，勞動力人口佔比將自2019年的70.6%，縮水至不足六成。

不僅如此，內地人口轉型速度比其他發達國家還要快，以至高齡化及少子化的問題更嚴重。當局預計，內地65歲及以上人口佔比明年將超過14%，意味由高齡化社會進入深度高齡化社會的進程，歷時僅22年，遠快於美國的72年。惟人行直言，人口轉型帶來的挑戰可能比其分析還要更大。

該論文又把中美兩國比較，指美國由於移民等原因，人口發生有利的變化，預計2050年美國人口將比2019年增長0.5億或15%，其中勞動力將增長7.7%，反觀中國卻要倒退15.2%，屆時亦將扭轉內地多年來勞動人口佔比高於美國的優勢。文章又反問，如果過去40年縮小與美國的差距，靠的是廉價的勞動力及巨大的人口紅利，「那未來30年要靠甚麼」。

內地經濟學家任澤平表示，倘生育政策不作調整，將造成內地經濟潛在增長率、國家競爭力下降等問題，料當局在「十四五」(第14個5年)規劃時期放開生育至3胎，到「十五五」(即2026至2030年)或鼓勵生育，屆時生4胎、5胎可能會給予獎勵，授予「英雄母親」的稱號。中信証券近日亦發表報告料，生育政策或漸進式調整，相關鼓勵措施將於未來10年循序漸進地加大。

【削弱「龍頭」掌握資源】

內地科網巨企整改風暴持續，國家市場監督管理總局公開第二批互聯網平台企業的《依法合規經營承諾》，包括騰訊、快手及嗶哩嗶哩在內，再有11家企業在聲明中表明配合國家反壟斷的決心。然而，監管陰霾未消散下，科網股續受壓，其中快手一度急瀉接近10%。

這些企業均於承諾書中誓言將在各方面努力構建公平競爭的市場環境，其中快手作出6項承諾，包括不強制平台內經營者進行「二選一」、不濫用市場支配地位等。惟市場眼見快手競爭對手字節跳動不日赴港上市，快手股價跌9.68%，觸及235元的上市後新低，收市仍跌7.76%，收報240元，市值更失守萬億元。

市監局認證監管司司長劉衛軍表示，下一步將根據《反壟斷法》規定，加緊查辦重大案件的，並會以典型案件作示範指導，健全反壟斷治理體系，增強其治理能力和監管的權威性。

星展銀行(香港)香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏認為，內地加強監管旨在令整個行業長遠健康發展，並非針對單一企業，現時監管亦轉趨明朗化。他預計，即使面臨罰款，科企仍會繼續發展社區團購業務，惟相關補貼將被限制，業務增長速度會因此放緩。而科企巨頭成立金融控股公司為事在必行，料將會對公司估值帶來影響。

近日內地各部門紛紛釋放有關「反壟斷、強監管」的信號，對於阿里巴巴被罰逾182億元人民幣一事，中國商務部發言人重申，電子商務行業需堅持發展與規範並重的原則，在「十四五」(第14個5年規劃)期間，商務部將會與相關部門，對行業加強規劃引領。

與此同時，人民銀行表示已全面清理金融秩序，又提及在營P2P(個人對個人)網貸機構已全部停業，並嚴厲打擊非法集資等非法金融活動，一些久拖未決的非法集資案件得到處置；又規範商業銀行第三方互聯網平台存款業務，有序推進各類交易場所的整頓。

儘管人行稱互聯網資產管理、股權眾籌等領域整治工作基本完成，已轉入常態化監管，但國務院辦公廳亦表示將加強對平台企業的監管和引導，推動企業依法依規完善服務協議和交易規則，以及合理確定收費標準等；又會進一步規範小微電商准入。

隨內地整治風暴範圍擴大，反壟斷大棒由互聯網平台揮向醫藥及運輸行業。市監局指，內地藥企揚子江藥業涉及排除及限制競爭，損害消費者合法權益和社會公共利益，處以7.64億元人民幣罰款決定，即其2018年銷售額的3%。

另外，國務院辦公廳督查室發通報指，深圳市泥頭車運輸涉行業壟斷等問題，當地有關部門和單位涉嫌違法設置砂石渣土運輸市場准入條件、利用行政委託事項違規收費等。督查室稱，將密切跟蹤後續進展，督促推動整改。