數據業績佳　道指早段漲239點創新高

經濟數據加上企業業績亮麗，利好市場氣氛，美股周四(15日)早段做好，道指升239點，至33,969點新高；標指升32點，至4,156點；以科技股為主的納指升149點，至14,006點。

續有華爾街大行公布業績，美國銀行首季純利按年增長1倍至80.5億美元，或每股86美仙，勝市場預期的66美仙，惟股價早段跌1.4%至39.31美元。

花旗首季純利按年升逾兩倍至79.4億美元，或每股3.62美元，勝預期的2.6美元。花旗股價早段升1.7%至74.15美元。

全球最大資產管理公司貝萊德首季純利按年增長16%至12億美元，或每股7.77美元，高於預期的7.64美元，管理資產增至破紀錄的9萬億美元。貝萊德股價早段升2.1%至817.94美元。

其他個股消息，個人電腦生產商戴爾(Dell)宣布將分拆對雲端軟件公司VMware的81%持股，使其成為獨立的上市公司。VMware將發放115億至120億美元特別現金股息，包括戴爾這個大股東料收到93億至97億美元股息，戴爾將把收到的股息用於減債，消息刺激戴爾股價大漲4.7%至97.05美元。

視像遊戲零售商GameStop(GME)行政總裁George Sherman因未能達到績效目標，被沒收約58.7萬股有限制股份，市值近9,800萬美元。GME股價早段跌2.9%至161.54美元。