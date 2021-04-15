樓價UPDATES：珀麗灣放盤兩個多月　減32萬沽

馬灣珀麗灣盤源減少，本月交投放緩，兩房單位放盤兩個多月，減價32萬港元，以768萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區淺水灣南灣大廈中層B室，實用面積約2,143方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，終以70,000元獲承租，實用呎租約33元，上址為4月首宗租賃成交，屋苑約有2個放盤，入場月租由62,000元起。

●灣仔忻怡閣高層B室，實用面積約315方呎，一房間隔，日前以678萬元成交，實用呎價約21,524元，原業主於2011年3月以約417萬元購入，持貨約10年帳面獲利約261萬元，物業升值約63%。

●灣仔尚翹峰1座極高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以1,250萬元易手，實用呎價約25,407元，新買家為外區用家，銀行估價高於成交價，故加快拍板入市自用。

●北角慧雅閣B座中層1室，實用面積1,734方呎，套四房套間隔，望海景，以3,638萬元易手，實用呎價20,980元，新買家屬於用家，見同區四房單位極為罕有決定承接，原業主於1994年4月以940萬元買入，持貨27年帳面獲利2,698萬元，單位升值約287%。

●西灣河鯉景灣觀海閣中層D室，實用面積536方呎，兩房間隔，以962萬元易手，實用呎價約17,948元，迎買家屬於用家，原業主於2005年5月以310萬元買入，持貨16年帳面獲利652萬元，單位升值約210%。

●柴灣杏花邨31座中層5室，實用面積561方呎，三房間隔，放盤僅4天即以936萬元易手，實用呎價16,684元，新買家屬於用家，加上1,000萬元內可購入3房單位，即承接單位。

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九龍區

●將軍澳居屋富寧花園6座高層J室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，望山景，1月放盤開價698萬元，累減60萬，減幅8.6%，最終獲區內買家於已補價自由市場以638萬元承接，實用呎價10,777元。

●將軍澳晉海1A座高層F室，望山景，一房間隔，實用面積約340方呎，以約698萬元放盤約半個月後，獲外區客接洽，議價後減價約8萬元，以約690萬元成交，實用呎價約20,294元，新業主為首置客，睇樓兩次後決定承接。

●將軍澳天晉1期6座低層D室，望內園景，兩房間隔，附設露台，實用面積約536方呎，以約1,060萬元放盤約半年後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約90萬元，以約970萬元成交，實用呎價約18,097元，新買家為首置客。

●將軍澳領凱單日錄兩宗買賣，包括11座左翼中層B室，實用面積1,005方呎，四房三廁間隔，另設儲物房，享內園池景，議價後以1,200萬元成交，實用呎價約11,940元。

●九龍灣德福花園H座高層6室，實用面積538方呎，兩房間隔，獲一直租樓之上車客，經議價後調減10萬元，以820萬元成交，實用呎價約15,242元。

●鑽石山星河明居A座中層8室，實用面積517方呎，三房兩廳間隔，原先開價990萬元，放盤1個月，累減24萬元，減幅2.4%，最終以966萬元成交，實用呎價約18,685元。

●九龍塘怡德花園D5座頂層連天台特色戶，實用面積1,024方呎，套三房加工人套房間隔，擁800方呎天台，最初開價2,368萬元，放盤僅10天，現以2,243萬元連車位成交，實用呎價約21,904元。

●長沙灣泓景臺4月錄8宗買賣，其中2座中層C室，望海景，兩房間隔，實用面積約468方呎，以860萬元放盤8個月後，獲區內客接洽，議價後減價15萬元，以約845萬元成交，實用呎價約18,056元，單位仍有租客居住不設睇樓，無睇樓獲承接。

●長沙灣泓景臺3座中層E室，實用面積434方呎，兩房間隔，吸引家庭客承接，成交價812萬元，實用呎價約18,710元，原業主於2017年5月以約625萬元購入，是次轉手帳面獲利約187萬元，升值約30%。

●長沙灣宇晴軒單日連錄2宗買賣，包括6座中層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，去年5月開價900萬元，現以890萬元沽出，實用呎價18,388元，原業主於2015年7月以600萬元買入，沽貨帳面獲利290萬元，單位6年升值約48%。

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新界區

●馬灣珀麗灣3月同期錄得20宗買賣，4月暫錄得11宗成交，成交減慢主要由於盤源減少，屋苑5座低層E室，實用面積594方呎，兩房間隔，今年1月底叫價800萬元，放盤兩個多月，減價32萬元，以768萬元沽出，實用呎價約12,929元，新買家為用家。

●東涌海堤灣畔1座中低層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，近日獲買家以780萬元承接，實用呎價約15,354元，原業主在2017年4月以約596萬元買入，持貨約4年轉手帳面獲利約184萬元，賺價約31%。

●青衣翠怡花園2座低層F室，實用面積約368方呎，兩房間隔，享山景，上月叫價約600萬元放售，新近獲外區客洽商承接，最終以570萬元成交，實用呎價約15,489元，新買家睇樓當日即決定承接。

●荃灣全‧城滙5座中層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，放盤約3個月，原先叫價1,050萬元，經議價後減價50萬元或約4.8%，至近日以1,000萬元沽出，實用呎價約18,975元，原業主於2017年9月以約817.4萬元購入，持貨至今逾3年轉手帳面獲利約182.6萬元，物業升值約22%。

●荃灣海濱花園4月暫錄4宗買賣，上月全月則錄得21宗成交，該盤7座中層A室，實用面積579方呎，三房間隔，享全海景，叫價830萬元，經議價後，以813.8萬元成交，實用呎價約14,055元，新買家為用家。

●荃灣中心太原樓中層A室，實用面積374方呎，兩房間隔，叫價495萬元，微減5萬元，即獲買家以490萬元承接，實用呎價約13,102元，新買家為外區上車客，見近期樓市重拾升勢，即加快入市。

●屯門居屋兆康苑S座低層7室，實用面積467方呎，兩房兩廳間隔，日前獲外區客垂青，而且鄰近家人居住地方，業主亦增加議幅減租200元，終以10,300元租入，實用呎租22.1元，如以同類型單位銀行估價約478萬元計算，租金回報率可達2.6厘。

●屯門華都花園1座中層D室，實用面積414方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內客，決定以515萬元購入上址作自住上車之用，實用呎價約12,440元。

●元朗尚悅兩日4宗買賣，包括5座低層F室，實用面積355方呎，兩房間隔，零議價下以510萬元沽出，實用呎價14,366元，原業主於2013年1月以324.9萬元一手買入單位，持貨8年，現轉手帳面獲利185.1萬元或約57%。

●上水御皇庭3座中層E室，實用面積691方呎，套三房連士多房間隔，經議價後以888萬元獲承接，實用呎價12,851元，新買家為同區換樓客，入市單位自住。

●粉嶺花都廣場4月暫錄約6宗買賣，其中1座中層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，議價後以520萬元獲承接，實用呎價約14,054元，原業主於2010年以153萬元購入，持貨約11年帳面獲利約367萬元，單位升值約2.4倍。

●大埔中心4座低層F室，實用面積313方呎，兩房間隔，望樓景，原開價505萬元，放盤3星期，議價後「象徵式」減1.2萬元，最終以503.8萬元成交，實用呎價約16,096元。

●大埔逸瓏灣1期高座20座高層D室，實用面積907方呎，套三房及工人套房間隔，議價後以1,150萬元易手，實用呎價約12,679元，原業主於2014年以885萬元購入單位，持貨約7年，是次轉手帳面獲利約265萬元，單位期內升值約30%。

●沙田帝堡城3座高層B室，實用面積836方呎，三房間隔，望山景，原先叫價1,168萬元，放盤7日，調整至1,165萬元沽出，實用呎價約13,935元。

●大圍居屋海福花園4月暫錄約2宗買賣，包括3座中層H室，實用面積409方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價658萬元易手，實用呎價16,088元，原業主則於2012年以290萬元購入單位，持貨9年帳面獲利368萬元。

●大圍名城4月暫錄約4宗買賣，包括3座高層NA室，實用面積675方呎，套三房間隔，日前以1,200萬元易手，實用呎價17,778元，原業主則於2011年以785萬元購入，持貨10年帳面獲利約415萬元離場，單位升值約52.9%。

●馬鞍山新港城H座中層2室，兩房間隔，實用面積約361方呎，享海景，獲區內客洽商承接，無睇樓下議價成交，涉資650萬元，實用呎價約18,006元，原業主於2017年9月以約538萬元購入，沽出帳面獲利約112萬元，期間物業升值約20.8%。

●西貢逸瓏園1座中層E室，實用面積994方呎，套三房連儲物室間隔，望園池景，原叫價1,500萬元，其後累減92萬元或約6%，以1,408萬元獲買家承接，實用呎價14,165元，原業主於2016年5月購入上址，當時作價1,362萬元，持貨近5年帳面獲利46萬元離場，單位期內升值約3%。