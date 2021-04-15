美對俄實施新制裁　包括限制購買新債券

外國傳媒報道，拜登政府周四(15日)宣布對俄羅斯實施一系列新制裁，包括限制購買新的主權債，以報復俄羅斯涉嫌與SolarWinds駭客攻擊事件，以及破壞美國大選有關的不當行為。

新措施制裁了包括俄羅斯政府和情報官員在內的32個實體和個人，以及為俄羅斯政府的駭客行動提供支持的6家俄羅斯公司。美國還驅逐了在華盛頓工作的10名俄羅斯外交官，其中包括一些情報人員。

拜登政府還禁止美國金融機構參與俄羅斯中央銀行、財政部和主權財富基金新債發行的一級市場。這些限制將從6月14日起生效。

消息傳出後，俄羅斯債券下跌，盧布創去年12月以來最大跌幅。

美國國家安全顧問傑克·沙利文說：「我們相信，拜登總統的決定是捍衛美國利益的適當措施，以應對俄羅斯的有害行動，包括網絡入侵和干預選舉。他的目標是做出重大而可信的回應，而不是使局勢升級。」

制裁措施反映出，美國試圖在對俄羅斯過去的不當行為做出懲罰，同時也限制兩國關係進一步惡化之間做出平衡，特別是因俄羅斯在烏克蘭附近集結軍隊導致雙方的緊張關係加劇之際。

在美國採取這最新動向兩天前，拜登曾警告俄羅斯總統普京，稱美國將捍衛自己的利益，但也提出了在未來幾個月內舉行峰會的可能性。莫斯科方面就峰會問題做出了謹慎的積極回應。