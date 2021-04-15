小心未來幾周！羅奇警告：市場忽視中美風險　美元恐大跌

外國傳媒報道，美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞太區主席羅奇(Stephen Roach)指出，市場目前還有一個更重大的風險被忽視，即中美緊張關係，可能會在接下來幾周惡化，在此背景下的美元恐有更大的下調空間。

他指出，目前市場有許多事情令人擔心，而中美關係是「真正存在的問題」，也是困擾他最多的麻煩，但市場卻完全忽視。

羅奇將兩黨共同提出的「2021戰略競爭法案」草案視為令人不安的發展，因這可能反映出對中國的採取強硬措施，恐招來報復。「就在本周，有更重大的發展出現，讓我不得不強調這個風險。」

羅奇還舉出一份新美國情報報告，更令他擔憂。美國國家情報總監周二(13日)釋出年度威脅評估報告，明確將中國列為美國頭號威脅。根據羅奇的說法，拜登似乎還打算沿用特朗普政府的許多對華政策。

他指出，隨着中美緊張關係加劇，他對美元的警告恐得再加重，此前他預計美元將未來一年或兩年大跌35%。

羅奇表示，美元自2020年下半年開始大幅下滑，今年首季雖扭轉頹勢，但現在又處於下跌壓力，「與中國的摩擦可能對美國作為全球領導者的角色添壓，在他看來，美元還有很大的下跌空間。」