騰訊增設「在線視頻事業群」 迎戰字節跳動上市
2021年04月15日 23:02
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為迎接監管新時代，科網巨擘騰訊控股(00700)率先整改旗下業務！據內媒報道，騰訊將改組平台與內容事業群(PCG)組織架構，同時進行人事大執位，為2018年大重組架構後規模最大的架構重整，包括宣布成立新的業務部門「在線視頻事業群」。
新部門將短片應用程式(App)微視、影片媒體平台騰訊視頻及另一App應用寶合併為一體。經過這一結構調整後，這些業務將隸屬於平台與內容事業群，此舉旨在深耕影片領域，由騰訊副總裁孫忠懷擔任新部門行政總裁，主管內容、營運和會員體系。
同時騰訊音樂(美股：TME)高層「換血」，包括現任騰訊高級執行副總裁、騰訊音樂董事長、騰訊雲與智慧產業事業群(CSIG)總裁湯道生辭任董事會及公司相關職務；委任彭迦信為執行董事長；原屬PCG旗下、執掌即時社交娛樂平台QQ的樑柱，就調任至騰訊音樂首席執行官及董事會成員。
之所以變陣，另一目的應該是勁敵字節跳動密謀上市壯大業務。外媒周四又有消息，指字節跳動正考慮將抖音、西瓜視頻及今日頭條等國內旗艦業務上市，海外業務另外掛牌。該報道與日前內媒報道一大出入，乃字節跳動尚在與財務顧問商討在香港抑或美國上市。
不過，騰訊整改無礙其發債融資大計。據外媒指，一度傳因中國華融(02799)事件打擊中資企債市氣氛而暫緩美元債推介活動的騰訊，已重啟全球推介活動。今次的發債規劃料約40億美元，雖然交易開局受累華融境內、外債價暴跌而表現一般，但隨着華融已準備足額兌付本月到期債券資金的消息傳出，騰訊美元債的需求升溫，共錄得逾60億美元的認購。
事實上，自華融延遲刊發年度業績，市場對其財務擔憂揮之不去，其美元債價更跌至垃圾債水平。境內評級公司中誠信國際將中國華融評級展望調整為負面，因其財務槓桿持續保持在較高水平，且經營業績和償債能力面臨較大挑戰。內地政府周四亦重申「鐵腕」管治方針，堅決遏制地政府隱性債務增量，並依法依規處置地方中小金融機構風險。