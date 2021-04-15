騰訊增設「在線視頻事業群」　迎戰字節跳動上市

新部門將短片應用程式(App)微視、影片媒體平台騰訊視頻及另一App應用寶合併為一體。經過這一結構調整後，這些業務將隸屬於平台與內容事業群，此舉旨在深耕影片領域，由騰訊副總裁孫忠懷擔任新部門行政總裁，主管內容、營運和會員體系。

同時騰訊音樂(美股：TME)高層「換血」，包括現任騰訊高級執行副總裁、騰訊音樂董事長、騰訊雲與智慧產業事業群(CSIG)總裁湯道生辭任董事會及公司相關職務；委任彭迦信為執行董事長；原屬PCG旗下、執掌即時社交娛樂平台QQ的樑柱，就調任至騰訊音樂首席執行官及董事會成員。

之所以變陣，另一目的應該是勁敵字節跳動密謀上市壯大業務。外媒周四又有消息，指字節跳動正考慮將抖音、西瓜視頻及今日頭條等國內旗艦業務上市，海外業務另外掛牌。該報道與日前內媒報道一大出入，乃字節跳動尚在與財務顧問商討在香港抑或美國上市。

事實上，自華融延遲刊發年度業績，市場對其財務擔憂揮之不去，其美元債價更跌至垃圾債水平。境內評級公司中誠信國際將中國華融評級展望調整為負面，因其財務槓桿持續保持在較高水平，且經營業績和償債能力面臨較大挑戰。內地政府周四亦重申「鐵腕」管治方針，堅決遏制地政府隱性債務增量，並依法依規處置地方中小金融機構風險。