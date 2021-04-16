美股道指收漲305點　與標指齊創新高

經濟數據加上企業業績亮麗，利好市場氣氛，美股周四(15日)表現強勢，道指和標指均創收市新高。道指收報34,035點，升305點或0.9%；標指收報4,170點，升45點或1.11%；納指收報14,038點，升180點或1.31%。

美債息回落，亦對市場有幫助，科技股領跑大市。10年期美國國債孳息率周四跌逾8個基點，報1.55厘，創一個月低位。

大型科技股上漲，蘋果公司全日升1.87%；Facebook升1.65%；Netflix和亞馬遜均升逾1%。

其他個股消息，個人電腦生產商戴爾(Dell)宣布將分拆對雲端軟件公司VMware的81%持股，前者股價全日急升6.71%。

美國銀行首季純利按年增長1倍至80.5億美元，勝市場預期，股價逆市下挫2.86%。花旗首季純利按年升逾兩倍至79.4億美元，勝預期，股價亦下跌0.51%。

經濟數據證實美國經濟復甦提速，其中3月零售銷售按月增長9.8%，創去年5月來新高，預期為5.9%。

另外，美國勞工部報告，美國上周首次申請失業救濟人數從對上一周的74.4萬降至57.6萬，創去年3月14日當周以來新低。費城聯儲銀行的整體企業活動指數躍升至50.2，創下1973年4月以來最高水平，超出所有經濟學家的預測。3月份指數修正後為44.5。

威明頓信託基金經濟學家Rhea Thomas表示，預計下半年經濟增長將強勁反彈。所有這些都將伴隨着消費者需求的反彈，並推動通貨膨脹率以及利率的上升。

儘管經濟繼續復甦，聯儲官員仍然堅持疫情後經濟仍需大力支持的立場。聯儲局主席鮑威爾再重申，在2022年之前當局考慮加息的標準都不大可能實現。