一年快過1/3　香港經濟陰乾到幾時？

眨眼又到4月中旬了，唔經唔覺一年又快過1/3了。雖然香港的疫情受控，一度威脅要來的第五波未有成形，之不過，沒完沒了的防疫措施，令不少行業都陷入無法翻身的邊緣。

試想想，偌大的香港財政儲備，也僅夠24個月的政府財政開支。打從2019年6月開始香港陷入社會動盪，到去年全球爆發新冠肺炎疫情，至今已22個月，老實講有多少企業或個人，可以有兩年的積蓄來應付這麼漫長的零收入狀態？更何況，如今香港的疫苗接種率並不理想，雖然港府諗到用「疫苗泡泡」利誘，但似乎反應都係一般般。咁落去，經濟何時才能全面復常，自是疑問。

可政府已講明無可能長期提供援助，市民冇收入，又如何有意欲消費？政府諗到派消費券，但刺激得一時，始終都係要想辦法讓經濟全面復常，經濟增長引擎重啟，先至係長久之策。展望5月份，若順利放寬內地客來港的防疫措施，外來人流多咗，疫情會否反彈，尚未可知。

見到咁的局面，企業有錢都唔敢太進取投資，冇錢就更加唔想再蝕落去，咁搞法就業市場又如何恢復？香港經濟如此陰乾下去，唔使美國來制裁，唔使中新冠肺炎，唔病死都快餓死！叫做慶幸中國企業和資金仍支撐住香港股市，但始終投資有周期性，三更窮五更富，若企業未能善用金融市場環境進行融資支持業務發展，實體經濟無法獲益，到頭來一切炒作也是徒然。

見到如此情況，唔少人都選擇移民，離開此地。無法走的，就得認真諗諗香港未來的路。也許不用50年，香港人寧說自己是大灣區人，都不願說自己是香港人。反正呢兩年香港巨變過後，未來會是一條截然不同的路。是炒股為生也好、是營商謀利、是打工搵食也好，香港人要有心理準備放下身段、適應調節，重新出發！

東網產經專欄作者 帥哥