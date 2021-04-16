道指升305點　金價漲近2%

●美匯指數企91.67；港匯反覆報7.7677；離岸人民幣(CNH)報6.5283；美元兌日圓處108.67；歐元企1.1970，英鎊見1.3785。金價處1,763美元。布油報66.81美元，紐油回落至63.35美元。比特幣於6.3萬美元水平上落。道指期貨上升。

●美國財政部最新數量顯示，今年2月，中國所持美國國債增加90億美元，連續第4個月增加，創2017年以來最長連續增持月數，持有總額達到1.1萬億美元，創2019年7月份以來新高。

●三藩市聯儲銀行行長戴利表示，對於美國國債市場在壓力時期的強韌度感到擔憂，指聯儲局頻繁干預市場代價高昂，認為該局應該是壓力市場的最後一道防線，而不是第一道防線。

●克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，美國要達到聯儲局的就業目標仍有很長的路要走。

●美國勞工部報告，美國上周首次申請失業救濟人數從對上一周的74.4萬降至57.6萬，創去年3月14日當周以來新低。

●美國3月零售銷售按月增長9.8%，創去年5月來新高，預期為5.9%。

●港股ADR指數收報28,800點，微升7點。

●即月恒生指數夜期收報28,900點，升120點，高水107點，成交11,997張。

●紐約5月期油收報每桶63.46美元，升31美仙或0.49%；布蘭特6月期油收報每桶66.94美元，升36美仙或0.54%。

●紐約6月期金收報每安士1,766.8美元，升30.5美元或1.8%，創7周收市新高。

●德國經濟研究所、基爾世界經濟研究所等5家研究所聯合發布報告，大幅下調2021年德國經濟增長的預期，認為經濟今年將增長3.7%。

●譚仔國際遞交上市申請，集團在港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌，在中國及新加坡亦擁有業務，專營米線。