經濟數據出籠　滬深股市反覆向下

經濟數據公布後，滬深股市由升轉跌，滬綜指倒跌不足1點或0.02%，報3,398點；深成指跌90點或0.66%，至13,589點；創業板指數跌40點或1.4%，至2,750點。

有色金屬及生物製藥股下跌0.3%至0.7%。

中國首季度國內生產總值(GDP)按年增長18.3%，預期18.5%，前值6.5%；按季則上升0.6%。上一次中國GDP季度按年增速達雙位數，是2011年第2季度。期內，社會消費品零售總額按年增長33.9%，預估為31.7%。城鎮固定資產投資按年增長 25.6%，預期26%，前值35%。工業增加值按年增長24.5%，預估為26.5%。

【09:25】滬深3大指數向好 有色金屬股揚升

市場靜待即將公布的內地首季經濟數據，A股穩升，滬綜指高開8點或0.24%，報3,407點；深成指高開37點或0.28%，至13,718點；創業板指數高開11點或0.4%，至2,801點。

板塊方面，有色金屬股升0.5%，煤炭及飛機製造股齊升0.3%，金融、地產、水泥及石油股靠穩。

個股方面，東方雨虹漲3%，公司首季度實現淨利潤2.96億元人民幣(下同)，按年增126.08%。

寧德時代升0.8%，公司獲麥格理恢復跟蹤，評級「跑贏大市」，目標價429元。申通快遞則跌0.5%，中金指其業績低於預測，將其目標價下調45%至9.01元，維持「中性」評級。