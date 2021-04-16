全球晶片荒　日產汽車5月將大幅減產

外媒報道，日本第三大汽車製造商--日產汽車5個月將在幾家日本國內工廠大幅減產，成為全球半導體短缺對汽車製造商造成打擊的又一例子。

報道指出，日產汽車位於南部九州的工廠將於5月10日至19日期間停產8天，待晶片廠恢復供應，組裝多功能休旅車Serena、休旅車X-Trail等車型的工廠，將會致力生產以彌補損失。另兩家組裝工廠，即追濱廠與日產車體(Nissan Shatai)的九州廠，將取消5月10日至28日期間逾15天的夜班，而位於櫪木縣的工廠也將在下個月閒置10日。

日產汽車發言人表示，由於全球晶片短缺，公司目前正在調整生產，並採取必要措施以確保產能復甦。不過具體調整細節並未詳細說明。

美國德州遭暴風雪襲擊後，晶片產能減少，再加上日本晶片廠瑞薩前陣子受祝融之災影響，讓原本相當吃緊的晶片產能雪上加霜，全球汽車業迄今損失數萬輛汽車產量，以北美受到的衝擊最為嚴重。晶片短缺也是消費電子產業需求增加的結果，因疫情期間人們都「宅」在家，在家工作、娛樂消閑成新常態，帶動消費電子需求。此外，美國對中國科技的制裁也產生一定影響。