美國擬發雙響炮？再向TikTok開刀　兼限制出口晶片生產工具…

外電報道,美國正積極布局對抗中國,並有意再次立法禁用TikTok,並將嚴格限制向中國出口晶片生產工具。

美國前總統特朗普去年宣布要在美國封禁TikTok,中國母公司字節跳動被迫使出售TikTok在美業務,華盛頓法官12月初頒令阻止商務部TikTok禁令生效。不過,近日TikTok再醞釀風波。報道指美國共和黨議員正推動國會立法,禁止美國政府僱員在國家設備上使用社交媒體應用程序TikTok。

周四(15日)共和黨參議員Josh Hawley和Marco Rubio等人向參眾兩院提出《禁止政府設備上使用 TikTok》(No TikTok on Government Devices Act) 法案。該法案將要求美國管理和預算辦公室(Office of Management and Budget)為執行政府機構,制定標準和指導方針,要求在法案通過後60天內移除TikTok。

此外,報道指美國共和黨員敦促美國商務部,更嚴格地限制向中國出口晶片生產工具。德州共和黨眾議員Michael McCaul和阿肯色州參議員Tom Cotton敦促商務部制訂更嚴格的要求,規定電子設計自動化工具(可幫助設計電腦晶片)的所有美國製造商,將任何產品出口到中國之前必須獲得政府許可。