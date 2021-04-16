若實現巴黎協定目標　WoodMac料2050年前油價恐見10美元

能源諮詢機構Wood Mackenzie近日表示，一旦全球成功實現能源市場電氣化，並達成《巴黎協定》目標，油價恐陷入「終極跌勢」，並在2050年前跌至每桶10美元。

Wood Mackenzie指出，若全球領導人按《巴黎協定》要求，2050年前將全球暖化限制在攝氏2度，石油需求恐大幅下挫。該機構解釋，在加速能源轉型的過程中，能源市場將逐漸走向電氣化，從而將石油等高度污染的碳氫化合物擠出市場。在此情況下，2050年石油需求恐自當前水平大減70%。

該機構又預計，從上述情況來看，石油需求將自2030年起下跌，隨後跌勢加劇，年減幅恐達每日約200萬桶。

該機構稱，屆時油價恐陷入「終極跌勢」，國際基準布蘭特原油價格可能跌至每桶37美元至42美元間，並預計油價可能在2040年跌至每桶28至32美元間，最終在2050年跌至每桶10至18美元間。

不過，外媒引述Wood Mackenzie原油副總裁Ann-Louise Hittle補充，這項報告僅為一種假設，而非基準預期。但她也強調能源產業不應太自滿，氣候變遷政策和日新月異的科技所帶來的風險仍相當大。